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ФСБ: мошенники стали чаще представляться сотрудниками органов безопасности

Ведомости

Телефонные мошенники начали чаще использовать подменные номера, идентичные номерам телефонов ФСБ, и представляться сотрудниками органов безопасности. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ФСБ, аферисты убеждают жертв перевести деньги на «безопасный счет» или срочно обналичить их и передать курьеру для сохранности. Делается это, якобы, для помощи оперативным сотрудникам в предупреждении и раскрытии преступлений экономического характера. Кроме того, мошенники нередко вымогают средств в обмен на закрытие возбужденных с их слов «уголовных дел» в отношении жертв или членов их семей.

Мошенники при этом показывают в мессенджерах фотографии «служебных удостоверений», копии «приказов» и других документов. Граждан убеждают молчать, угрожая в привлечь их к уголовной ответственности за разглашение государственной тайны или отказ от сотрудничества.

В ФСБ подчеркнули, что уведомление о привлечении в качестве подозреваемого или обвиняемого по уголовному делу вручается лично в письменном виде. Сотрудники ФСБ России никогда не используют мессенджеры для связи с гражданами, не присылают им копии и фотографии своих служебных удостоверений, ведомственных приказов и иных правовых актов. В ФСБ также предложили перезванивать в общественные приемные органов безопасности, чтобы убедиться, что звонившие не имеют отношения к правоохранительным органам.

В ведомстве также предупредили, что если собеседник использует слова «ФСБ», «МВД», «Следственный комитет», «представитель службы безопасности банка», «безопасный счет», «единый расчетный счет Центрального банка России», «ваш гражданский долг», «сообщите код из СМС/ данные вашей карты/ паспорта/ СНИЛС», следует положить трубку.

«За это в действующем российском законодательстве не предусмотрено ни уголовной, ни административной ответственности», – подчеркнули в ФСБ.

Если же есть подозрение, что мошенники используют дипфейки и различные имитации голосов родственников, друзей, знакомых, коллег, нужно позвонить им самим и задать вопросы, на которые могут знать ответ только они.

Сбербанк ранее оценил суммарные потери российской экономики от мошеннических схем (кибератаки, звонки мошенников, утечки данных и т. д.) в 1 трлн руб., говорил в ноябре заместитель председателя правления банка Станислав Кузнецов. Ущерб от мошеннических звонков и утечек персональных данных (ПД) российских граждан по итогам 2024 г. может достигнуть 250 млрд руб., отмечал банкир.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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