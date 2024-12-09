ФСБ: мошенники стали чаще представляться сотрудниками органов безопасности

В ФСБ подчеркнули, что уведомление о привлечении в качестве подозреваемого или обвиняемого по уголовному делу вручается лично в письменном виде. Сотрудники ФСБ России никогда не используют мессенджеры для связи с гражданами, не присылают им копии и фотографии своих служебных удостоверений, ведомственных приказов и иных правовых актов. В ФСБ также предложили перезванивать в общественные приемные органов безопасности, чтобы убедиться, что звонившие не имеют отношения к правоохранительным органам.