Чернышенко: до 92% студентов планируют строить научную карьеру в России

Вместе с тем в бюджете на 2025 г. в рамках госпрограммы «Научно-технологическое развитие» средств на науку заложено на 14% больше, чем в 2024 г. «Если быть точным, на 83,3 млрд руб.», – сказал вице-премьер. Согласно принятому бюджету на следующий год, на научные исследования и разработки выделено 665 млрд руб., также на 10% увеличится финансирование прикладных научных исследований.