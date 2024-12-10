Чернышенко: до 92% студентов планируют строить научную карьеру в России
Доля студентов, планирующих строить научную карьеру в России, выросла до 92%. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на общем собрании членов Российской академии наук (РАН).
Чернышенко отметил, что авторитет ученого в российском обществе растет. По его данным, каждый второй россиянин считает профессию ученого престижной, а три четверти родителей хотели бы, чтобы их дети построили карьеру в области разработок будущих технологий.
Вместе с тем в бюджете на 2025 г. в рамках госпрограммы «Научно-технологическое развитие» средств на науку заложено на 14% больше, чем в 2024 г. «Если быть точным, на 83,3 млрд руб.», – сказал вице-премьер. Согласно принятому бюджету на следующий год, на научные исследования и разработки выделено 665 млрд руб., также на 10% увеличится финансирование прикладных научных исследований.
«Ведомости» со ссылкой на данные HH.ru в конце октября писали, что в стране продолжает увеличиваться дефицит молодых научных кадров. В первом полугодии 2024 г. было опубликовано 27 233 резюме на позиции научных исследователей и лаборантов, в то время как вакансий оказалось 35 211 ед., или на 29% больше. Количество ученых продолжает сокращаться, отмечали в Росстате.
Согласно февральскому онлайн-опросу телеканала «Наука» и Института современных медиа по итогам 2023 г., 55% опрошенных россиян считают профессию ученого привлекательной, писали «Ведомости». О том что профессия ученого непривлекательна из-за зарплат, сказали 7% россиян.
Правительство при этом увеличило выплаты академикам РАН в ноябре этого года. Выплаты академикам увеличены на 50 000 руб. – со 150 000 до 200 000 руб. Члены-корреспонденты РАН будут получать 100 000 в месяц вместо 75 000 руб. ранее. Увеличить выплаты предложил президент РФ Владимир Путин в феврале.