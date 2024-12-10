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Чернышенко: до 92% студентов планируют строить научную карьеру в России

Ведомости

Доля студентов, планирующих строить научную карьеру в России, выросла до 92%. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на общем собрании членов Российской академии наук (РАН).

Чернышенко отметил, что авторитет ученого в российском обществе растет. По его данным, каждый второй россиянин считает профессию ученого престижной, а три четверти родителей хотели бы, чтобы их дети построили карьеру в области разработок будущих технологий.

Вместе с тем в бюджете на 2025 г. в рамках госпрограммы «Научно-технологическое развитие» средств на науку заложено на 14% больше, чем в 2024 г. «Если быть точным, на 83,3 млрд руб.», – сказал вице-премьер. Согласно принятому бюджету на следующий год, на научные исследования и разработки выделено 665 млрд руб., также на 10% увеличится финансирование прикладных научных исследований.

«Ведомости» со ссылкой на данные HH.ru в конце октября писали, что в стране продолжает увеличиваться дефицит молодых научных кадров. В первом полугодии 2024 г. было опубликовано 27 233 резюме на позиции научных исследователей и лаборантов, в то время как вакансий оказалось 35 211 ед., или на 29% больше. Количество ученых продолжает сокращаться, отмечали в Росстате.

Согласно февральскому онлайн-опросу телеканала «Наука» и Института современных медиа по итогам 2023 г., 55% опрошенных россиян считают профессию ученого привлекательной, писали «Ведомости». О том что профессия ученого непривлекательна из-за зарплат, сказали 7% россиян. 

Правительство при этом увеличило выплаты академикам РАН в ноябре этого года. Выплаты академикам увеличены на 50 000 руб. – со 150 000 до 200 000 руб. Члены-корреспонденты РАН будут получать 100 000 в месяц вместо 75 000 руб. ранее. Увеличить выплаты предложил президент РФ Владимир Путин в феврале. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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