Пробки в столице достигли отметки в 8 баллов
Департамент транспорта столицы 13 декабря посоветовал перенести поездки на машине на более позднее время суток из-за интенсивного движения на дорогах. Также он призвал москвичей активнее пользоваться общественным транспортом.
«Интенсивное движение в настоящее время наблюдается на ТТК в районе Бережковского моста, внутренней стороне МКАДа в районе Ленинградского шоссе, Садовом кольце в районе улицы Крымский Вал», – сказано в сообщении.
Средняя скорость движения в городе – 25 км/ч. В департаменте полагают, что затор произошел в основном из-за короткого рабочего дня.