В Госдуму внесут законопроект о выплате 13-й пенсии ко дню рождения

Он напомнил, что 2023 г. законопроект не приняли к рассмотрению, поскольку он предлагал новую выплату без изменения действующих федеральных законов, а дата вступления закона в силу была указана ретроспективно, что «не соответствует принципам юридической техники», пишет агентство. В сентябре вице-спикер Госдумы говорил, что инициативу внесут в нижнюю палату до конца года.