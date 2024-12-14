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В Госдуму внесут законопроект о выплате 13-й пенсии ко дню рождения

Ведомости

В следующем году в Госдуму будет повторно внесен законопроект о ежегодной выплате 13-й пенсии ко дню рождения всем категориям пенсионеров. Об этом «РИА Новости» сообщил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР).

По его словам, предложенный в 2023 г. законопроект о выплате 13-й пенсии не был рассмотрен «из-за юридических недочетов». Документ был доработан, и его в следующем году внесут в Госдуму.

«Выплата будет распространяться на все категории пенсионеров: получателей страховых пенсий, пенсий по государственному обеспечению, а также пенсионеров из числа сотрудников силовых структур. Размер выплаты предлагается установить равным сумме ежемесячной пенсии гражданина на момент получения», – сказал Чернышов.

Сейчас средняя пенсия по стране остается на уровне 21 000 руб., добавил депутат.

Он напомнил, что 2023 г. законопроект не приняли к рассмотрению, поскольку он предлагал новую выплату без изменения действующих федеральных законов, а дата вступления закона в силу была указана ретроспективно, что «не соответствует принципам юридической техники», пишет агентство. В сентябре вице-спикер Госдумы говорил, что инициативу внесут в нижнюю палату до конца года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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