В Госдуму внесут законопроект о выплате 13-й пенсии ко дню рождения
В следующем году в Госдуму будет повторно внесен законопроект о ежегодной выплате 13-й пенсии ко дню рождения всем категориям пенсионеров. Об этом «РИА Новости» сообщил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР).
По его словам, предложенный в 2023 г. законопроект о выплате 13-й пенсии не был рассмотрен «из-за юридических недочетов». Документ был доработан, и его в следующем году внесут в Госдуму.
«Выплата будет распространяться на все категории пенсионеров: получателей страховых пенсий, пенсий по государственному обеспечению, а также пенсионеров из числа сотрудников силовых структур. Размер выплаты предлагается установить равным сумме ежемесячной пенсии гражданина на момент получения», – сказал Чернышов.
Сейчас средняя пенсия по стране остается на уровне 21 000 руб., добавил депутат.
Он напомнил, что 2023 г. законопроект не приняли к рассмотрению, поскольку он предлагал новую выплату без изменения действующих федеральных законов, а дата вступления закона в силу была указана ретроспективно, что «не соответствует принципам юридической техники», пишет агентство. В сентябре вице-спикер Госдумы говорил, что инициативу внесут в нижнюю палату до конца года.