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В МВД предупредили о массовых обзвонах студентов мошенниками

Ведомости

Злоумышленники начали массово обзванивать студентов российских вузов в попытке украсть их личные данные. Об этом сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, мошенники звонят от имени деканата и требуют зарегистрироваться с помощью портала «Госуслуги» в Современной цифровой образовательной среде. Основной целью злоумышленников являются личные данные, которые они могут увидеть через демонстрацию экрана в ходе звонка на WhatsApp. Если убедить студента не удается, мошенники связываются с его родителями с требованием повлиять на учащихся.

На одного студента уже оформили кредит в 120 000 руб., уточнили в МВД.

11 декабря официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что сотрудники ведомства и ФСБ РФ фиксируют рост случаев телефонных мошенничеств, во время которых злоумышленники называются сотрудниками органов безопасности, полиции или других правоохранительных служб. Мошенники активно применяют профессиональные термины, акцентируют внимание на том, что разговор записывается и угрожают ответственностью за разглашение содержания беседы или отказ от сотрудничества.

Волк добавила, что с помощью нейросетей можно подделать голос и видеоизображение любого человека. Правоохранители никогда не сообщают гражданам об уголовном преследовании по телефону, не используют для связи мессенджеры и видеозвонки, не имеют права отправлять фотографии своих удостоверений и служебных документов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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