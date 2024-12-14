В МВД предупредили о массовых обзвонах студентов мошенниками

По данным ведомства, мошенники звонят от имени деканата и требуют зарегистрироваться с помощью портала «Госуслуги» в Современной цифровой образовательной среде. Основной целью злоумышленников являются личные данные, которые они могут увидеть через демонстрацию экрана в ходе звонка на WhatsApp. Если убедить студента не удается, мошенники связываются с его родителями с требованием повлиять на учащихся.