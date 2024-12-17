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На Рязанском проспекте в Москве произошел взрыв

Возбуждено уголовное дело
Ведомости

На первом этаже жилого дома на Рязанском проспекте в Москве произошел взрыв. По предварительной информации, погибли два человека. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

«По предварительной информации, взрыв произошел на первом этаже жилого дома по адресу Рязанский проспект, д. 2/1. Два человека погибли», – заявил источник. 

По данным Telegram-канала Baza, погибли двое военных. Взрывное устройство, как утверждается, могло быть заложено у выхода из подъезда, предположительно – прикреплено к рулю самоката или вмонтировано в него.

В связи с инцидентом на Рязанском проспекте в Москве, в результате которого погибли двое мужчин, возбуждено уголовное дело, сообщил столичный СК.

Утром 24 июля на парковке около жилой многоэтажки на улице Синявинской на севере Москвы взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser. Пострадали военнослужащий – владелец машины и его супруга. В подрыве авто обвиняется Евгений Серебряков (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Мужчина заявил, что за подрыв автомобиля украинский куратор обещал ему от $10 000 до $20 000. 27 июля Следственный комитет России сообщил, что Серебряков частично признал вину во время допроса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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