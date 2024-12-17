На Рязанском проспекте в Москве произошел взрывВозбуждено уголовное дело
На первом этаже жилого дома на Рязанском проспекте в Москве произошел взрыв. По предварительной информации, погибли два человека. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.
«По предварительной информации, взрыв произошел на первом этаже жилого дома по адресу Рязанский проспект, д. 2/1. Два человека погибли», – заявил источник.
По данным Telegram-канала Baza, погибли двое военных. Взрывное устройство, как утверждается, могло быть заложено у выхода из подъезда, предположительно – прикреплено к рулю самоката или вмонтировано в него.
В связи с инцидентом на Рязанском проспекте в Москве, в результате которого погибли двое мужчин, возбуждено уголовное дело, сообщил столичный СК.
Утром 24 июля на парковке около жилой многоэтажки на улице Синявинской на севере Москвы взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser. Пострадали военнослужащий – владелец машины и его супруга. В подрыве авто обвиняется Евгений Серебряков (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Мужчина заявил, что за подрыв автомобиля украинский куратор обещал ему от $10 000 до $20 000. 27 июля Следственный комитет России сообщил, что Серебряков частично признал вину во время допроса.