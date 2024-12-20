Врио главы Ростовской области объявил о запуске аналога проекта «Время героев»
Аналог федеральной программы «Время героев» будет запущен в Ростовской области, объявил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
Слюсарь обратил внимание на то, что поддержка участников спецоперации стала важной темой выступления президента Владимира Путина в ходе прямой линии 19 декабря.
«Областной проект поможет нашим бойцам пройти важную кадровую подготовку по востребованным направлениям», – написал врио главы региона, отметив, что власти узнают мнение военнослужащих о том, что они хотят видеть в региональной программе.
Путин выступил с инициативой запуска в регионах аналогичных «Времени героев» проектов 14 декабря на XXII съезде «Единой России». Тогда глава государства отметил, что такие региональные программы запущены в ХМАО, Белгородской, Воронежской, Рязанской, Самарской, Тульской областях и в Ставропольском крае. Путин также отмечал, что партии нужно заниматься поиском участников спецоперации, которые заинтересовались бы участием в таком проекте.
В ходе прямой линии президент рассказал, что на обучение в рамках программы «Время героев» были отобраны 83 человека из 83 000 претендентов. Путин сообщил, что для участия в проекте нужны люди с опытом административной работы, образованием и др.