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Врио главы Ростовской области объявил о запуске аналога проекта «Время героев»

Ведомости

Аналог федеральной программы «Время героев» будет запущен в Ростовской области, объявил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Слюсарь обратил внимание на то, что поддержка участников спецоперации стала важной темой выступления президента Владимира Путина в ходе прямой линии 19 декабря.

«Областной проект поможет нашим бойцам пройти важную кадровую подготовку по востребованным направлениям», – написал врио главы региона, отметив, что власти узнают мнение военнослужащих о том, что они хотят видеть в региональной программе.

Путин выступил с инициативой запуска в регионах аналогичных «Времени героев» проектов 14 декабря на XXII съезде «Единой России». Тогда глава государства отметил, что такие региональные программы запущены в ХМАО, Белгородской, Воронежской, Рязанской, Самарской, Тульской областях и в Ставропольском крае. Путин также отмечал, что партии нужно заниматься поиском участников спецоперации, которые заинтересовались бы участием в таком проекте.

В ходе прямой линии президент рассказал, что на обучение в рамках программы «Время героев» были отобраны 83 человека из 83 000 претендентов. Путин сообщил, что для участия в проекте нужны люди с опытом административной работы, образованием и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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