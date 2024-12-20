Врио главы Ростовской области объявил о запуске аналога проекта «Время героев»

Путин выступил с инициативой запуска в регионах аналогичных «Времени героев» проектов 14 декабря на XXII съезде «Единой России». Тогда глава государства отметил, что такие региональные программы запущены в ХМАО, Белгородской, Воронежской, Рязанской, Самарской, Тульской областях и в Ставропольском крае. Путин также отмечал, что партии нужно заниматься поиском участников спецоперации, которые заинтересовались бы участием в таком проекте.