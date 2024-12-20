При обстреле Рыльска Курской области повреждения получили социальные объекты
В ходе обстрела вооруженными силами Украины (ВСУ) города Рыльск в Курской области были повреждены социальные объекты, сообщил исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.
«Нацисты сознательно выбирают целями ударов именно мирные объекты и учреждения социальной инфраструктуры. Повреждены здания Дома культуры, физкультурно-оздоровительного комплекса, педагогического колледжа, школы, пожарной части, другие социальные объекты, а также частные домовладения», – написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Врио губернатора Курской области отмечает, что объем разрушения по городу достаточно серьезный. Хинштейн рассказал, что вице-премьер Марат Хуснуллин ждет от правительства Курской области перечь пострадавших объектов при дневном обстреле.
Днем ВСУ нанесли массированный удар по Курской области, городу Рыльск. Тогда погибли шесть человек, среди них один ребенок, сообщал Хинштейн.
Боевые действия в регионе ведутся с 6 августа 2024 г. после вторжения украинских сил. В Курской области объявлены режим контртеррористической операции и чрезвычайная ситуация федерального характера.