При обстреле Рыльска Курской области повреждения получили социальные объекты

«Нацисты сознательно выбирают целями ударов именно мирные объекты и учреждения социальной инфраструктуры. Повреждены здания Дома культуры, физкультурно-оздоровительного комплекса, педагогического колледжа, школы, пожарной части, другие социальные объекты, а также частные домовладения», – написал Хинштейн в своем Telegram-канале.