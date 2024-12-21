Аэропорт Ижевска возобновил работу после атаки БПЛА в соседнем регионе

21 декабря Минобороны сообщило об атаке украинских беспилотников самолетного типа на объекты гражданской инфраструктуры в Казани. Три БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, еще столько же ликвидированы силами противовоздушной обороны. По информации городской мэрии, дроны ударили по жилым дома в трех районах – в ЖК «Манхэттен», дом по ул. Клары Цеткин и ЖК «Лазурные небеса». Удары привели к возгораниям, пожар в жилищном комплексе «Лазурные небеса» локализовали вскоре после прилета.