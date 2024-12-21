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Аэропорт Ижевска возобновил работу после атаки БПЛА в соседнем регионе

Ведомости

В аэропорту Ижевска сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, один рейс ушел на запасной аэродром, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

21 декабря временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов. Утром атаке беспилотников подверглась Казань – аэропорт соседнего региона тоже некоторое время не принимал и не отправлял рейсы. Сейчас ограничения сняты

«В период действия ограничений на запасной аэродром «ушел» один рейс, следовавший в столицу Удмуртии. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет», – написал Кореняко.

21 декабря Минобороны сообщило об атаке украинских беспилотников самолетного типа на объекты гражданской инфраструктуры в Казани. Три БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, еще столько же ликвидированы силами противовоздушной обороны. По информации городской мэрии, дроны ударили по жилым дома в трех районах – в ЖК «Манхэттен», дом по ул. Клары Цеткин и ЖК «Лазурные небеса». Удары привели к возгораниям, пожар в жилищном комплексе «Лазурные небеса» локализовали вскоре после прилета. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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