Аэропорт Ижевска возобновил работу после атаки БПЛА в соседнем регионе
В аэропорту Ижевска сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, один рейс ушел на запасной аэродром, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
21 декабря временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов. Утром атаке беспилотников подверглась Казань – аэропорт соседнего региона тоже некоторое время не принимал и не отправлял рейсы. Сейчас ограничения сняты.
«В период действия ограничений на запасной аэродром «ушел» один рейс, следовавший в столицу Удмуртии. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет», – написал Кореняко.
21 декабря Минобороны сообщило об атаке украинских беспилотников самолетного типа на объекты гражданской инфраструктуры в Казани. Три БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, еще столько же ликвидированы силами противовоздушной обороны. По информации городской мэрии, дроны ударили по жилым дома в трех районах – в ЖК «Манхэттен», дом по ул. Клары Цеткин и ЖК «Лазурные небеса». Удары привели к возгораниям, пожар в жилищном комплексе «Лазурные небеса» локализовали вскоре после прилета.