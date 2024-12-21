Борт в Шарм-эш-Шейх вылетит из Москвы с опозданием почти на двое суток

Сейчас борт находится на стоянке аэропорта «Шереметьево», над устранением неисправности работают технические специалисты, рассказали в АТОР. Со ссылкой на авиакомпанию там уточнили, что пассажирам предоставили питание и напитки, желающих туристов расселили и представили компенсацию затрат, связанных с самостоятельным расселением. Прокуратура во взаимодействии с авиакомпанией организовала горячую линию для пассажиров.