Борт в Шарм-эш-Шейх вылетит из Москвы с опозданием почти на двое суток
Изменилось время вылета рейса в Шарм-эш-Шейх из московского аэропорта «Шереметьево», это связано с ожиданием резервного борта, сообщили в Telegram-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. Таким образом, самолет вылетит в Египет с опозданием почти на двое суток.
«Запланированное время вылета изменилось в связи с ожиданием резервного воздушного судна. Борт в Шарм-эш-Шейх из "Шереметьево" вылетит завтра, 22 декабря, в 7:00 по московскому времени», – говорится в сообщении прокуратуры.
Рейс UJ614 авиакомпании Al Masria Universal задержали в связи с технической неисправностью воздушного судна, сообщил ранее Telegram-канал Ассоциации туроператоров России (АТОР). По данным «Известий», самолет должен был вылететь еще 20 декабря в 5:50 мск, но рейс перенесли на следующий день на 18:50.
Сейчас борт находится на стоянке аэропорта «Шереметьево», над устранением неисправности работают технические специалисты, рассказали в АТОР. Со ссылкой на авиакомпанию там уточнили, что пассажирам предоставили питание и напитки, желающих туристов расселили и представили компенсацию затрат, связанных с самостоятельным расселением. Прокуратура во взаимодействии с авиакомпанией организовала горячую линию для пассажиров.