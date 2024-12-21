Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Борт в Шарм-эш-Шейх вылетит из Москвы с опозданием почти на двое суток

Ведомости

Изменилось время вылета рейса в Шарм-эш-Шейх из московского аэропорта «Шереметьево», это связано с ожиданием резервного борта, сообщили в Telegram-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. Таким образом, самолет вылетит в Египет с опозданием почти на двое суток.

«Запланированное время вылета изменилось в связи с ожиданием резервного воздушного судна. Борт в Шарм-эш-Шейх из "Шереметьево" вылетит завтра, 22 декабря, в 7:00 по московскому времени», – говорится в сообщении прокуратуры.

Рейс UJ614 авиакомпании Al Masria Universal задержали в связи с технической неисправностью воздушного судна, сообщил ранее Telegram-канал Ассоциации туроператоров России (АТОР). По данным «Известий», самолет должен был вылететь еще 20 декабря в 5:50 мск, но рейс перенесли на следующий день на 18:50.

Сейчас борт находится на стоянке аэропорта «Шереметьево», над устранением неисправности работают технические специалисты, рассказали в АТОР. Со ссылкой на авиакомпанию там уточнили, что пассажирам предоставили питание и напитки, желающих туристов расселили и представили компенсацию затрат, связанных с самостоятельным расселением. Прокуратура во взаимодействии с авиакомпанией организовала горячую линию для пассажиров.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных