Социальная доплата к пенсиям в Москве вырастет с 1 января
В Москве с 1 января 2025 г. вырастет социальная доплата, с ее учетом сумма ежемесячной выплаты составит до 25 850 руб., рассказала «РИА Новости» председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева.
Региональная социальная доплата, как пояснила Гусева, осуществляется неработающим пенсионерам в зависимости от наличия и сроков постоянного проживания в столице. Для пенсионеров, которые проживают в Москве менее 10 лет, соцдоплата вырастет до величины прожиточного минимума пенсионера (проиндексирован с 1 января 2025 г. на 5,5%) и составит 17 897 руб.
«Либо до городского социального стандарта, проиндексирован с 1 января 2025 г. на 5,5% и составит 25 850 руб. – для пенсионеров, постоянно проживающих в Москве более 10 лет», – рассказала глава комиссии.
Директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов говорил в декабре, комментируя столичный бюджет, что он традиционно ориентирован на социальную поддержку граждан больше, чем в других регионах. «Около 2 млн московских пенсионеров получают и будут получать городскую доплату, о которой мечтают пенсионеры других регионов», – говорил Климанов.
Минимальный размер пенсии с учетом городской доплаты в столице в 2025 г. будет увеличен до 25 850 руб. в месяц. Эта поддержка является одной из самых затратных статей расходов московского бюджета, пояснил он.