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Социальная доплата к пенсиям в Москве вырастет с 1 января

Ведомости

В Москве с 1 января 2025 г. вырастет социальная доплата, с ее учетом сумма ежемесячной выплаты составит до 25 850 руб., рассказала «РИА Новости» председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева.

Региональная социальная доплата, как пояснила Гусева, осуществляется неработающим пенсионерам в зависимости от наличия и сроков постоянного проживания в столице. Для пенсионеров, которые проживают в Москве менее 10 лет, соцдоплата вырастет до величины прожиточного минимума пенсионера (проиндексирован с 1 января 2025 г. на 5,5%) и составит 17 897 руб.

«Либо до городского социального стандарта, проиндексирован с 1 января 2025 г. на 5,5% и составит 25 850 руб. – для пенсионеров, постоянно проживающих в Москве более 10 лет», – рассказала глава комиссии.

Директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов говорил в декабре, комментируя столичный бюджет, что он традиционно ориентирован на социальную поддержку граждан больше, чем в других регионах. «Около 2 млн московских пенсионеров получают и будут получать городскую доплату, о которой мечтают пенсионеры других регионов», – говорил Климанов.

Минимальный размер пенсии с учетом городской доплаты в столице в 2025 г. будет увеличен до 25 850 руб. в месяц. Эта поддержка является одной из самых затратных статей расходов московского бюджета, пояснил он.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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