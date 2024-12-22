Социальная доплата к пенсиям в Москве вырастет с 1 января

Региональная социальная доплата, как пояснила Гусева, осуществляется неработающим пенсионерам в зависимости от наличия и сроков постоянного проживания в столице. Для пенсионеров, которые проживают в Москве менее 10 лет, соцдоплата вырастет до величины прожиточного минимума пенсионера (проиндексирован с 1 января 2025 г. на 5,5%) и составит 17 897 руб.