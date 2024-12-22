В пережившей захват заложников ИК-19 под Волгоградом сменился начальник
В исправительной колонии № 19 (ИК) в Суровикино Волгоградской области, где в августе произошел захват заложников, сменилось руководство. Новым руководителем учреждения стал подполковник Алексей Кручинин, следует из информации на сайте УФСИН по региону.
«РИА Новости» со ссылкой на представителя УФСИН по Волгоградской области сообщает, что бывший начальник колонии Андрей Девятов ушел в отставку – он вышел на пенсию.
23 августа четверо заключенных ИК строгого режима № 19 в Суровикино во время заседания дисциплинарной комиссии взяли в заложники сотрудников ФСИН и заключенных. Погибли четверо сотрудников, еще несколько получили ранения и были госпитализированы. Заложники удерживались несколько часов, пока бойцы Росгвардии не ликвидировали захватчиков. Семьям погибших пообещали выплатить по 1 млн руб.
СК России возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 206 УК РФ (захват заложника, повлекший умышленное причинение смерти человеку) и ч. 3 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, совершенная организованной группой либо с применением насилия, опасного для жизни или здоровья).