Аэропорт Нальчика не принял рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга
Международный аэропорт Нальчика не принял рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга из-за непогоды. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
«Рейс из Шереметьево (Москва) ранее был отменен из-за погодных условий. В Нальчике сильный туман, аэропорт не смог бы принять рейс по погодным условиям. Самолет из Санкт-Петербурга вылетел из Пулково по расписанию, но также не смог приземлиться и улетел в Минводы», – говорится в сообщении.
Сейчас в городе наблюдаются сложные метеоусловия, вызванные сильным туманом.
5 декабря стало известно, что три самолета авиакомпании Uzbekistan Airways, которые отправлялись из России за рубеж, почти одновременно изменили маршрут и приземлились в других аэропортах. Самолеты, которые летели из Санкт-Петербурга в Термез и из Уфы в Наманган, внезапно сменили маршруты и совершили посадку в другом месте. 5 декабря подобная ситуация произошла и на рейсе из Москвы в Навои.
Тогда пресс-служба аэропортов Узбекистана сообщила, что причиной незапланированной посадки стали погодные условия.