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Аэропорт Нальчика не принял рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга

Ведомости

Международный аэропорт Нальчика не принял рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга из-за непогоды. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

«Рейс из Шереметьево (Москва) ранее был отменен из-за погодных условий. В Нальчике сильный туман, аэропорт не смог бы принять рейс по погодным условиям. Самолет из Санкт-Петербурга вылетел из Пулково по расписанию, но также не смог приземлиться и улетел в Минводы», – говорится в сообщении.

Сейчас в городе наблюдаются сложные метеоусловия, вызванные сильным туманом.

5 декабря стало известно, что три самолета авиакомпании Uzbekistan Airways, которые отправлялись из России за рубеж, почти одновременно изменили маршрут и приземлились в других аэропортах. Самолеты, которые летели из Санкт-Петербурга в Термез и из Уфы в Наманган, внезапно сменили маршруты и совершили посадку в другом месте. 5 декабря подобная ситуация произошла и на рейсе из Москвы в Навои.

Тогда пресс-служба аэропортов Узбекистана сообщила, что причиной незапланированной посадки стали погодные условия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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