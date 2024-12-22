Аэропорт Нальчика не принял рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга

5 декабря стало известно, что три самолета авиакомпании Uzbekistan Airways, которые отправлялись из России за рубеж, почти одновременно изменили маршрут и приземлились в других аэропортах. Самолеты, которые летели из Санкт-Петербурга в Термез и из Уфы в Наманган, внезапно сменили маршруты и совершили посадку в другом месте. 5 декабря подобная ситуация произошла и на рейсе из Москвы в Навои.