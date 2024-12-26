В Новый год жители России смогут увидеть «черную» Луну
31 декабря ожидается такое астрономическое явление, как «черная» Луна или второе новолуние, но наблюдать его россияне смогут лишь с помощью специальных приспособлений. Об этом сообщается на сайте Новосибирского государственного университета (НГУ).
В среднем продолжительность Лунного месяца составляет 29,5 суток, и обычно за месяц Луна проходит полный цикл из четырех фаз: новолуние, растущая Луна, полнолуние и убывающая Луна.
«Отличие декабря этого года заключается в том, что спутник Земли успеет вступить в условно говоря «пятую» фазу месяца, то есть 31 декабря будет второе новолуние», – пояснила заведующая учебного астрофизического автоматизированного комплекса Физического факультета НГУ Альфия Нестеренко.
В этот момент Луна будет обращена к Земле неосвещенной стороной. Увидеть новолуние можно, только если на ней в это время произойдет вспышка от врезавшегося в поверхность метеорита, что происходит примерно один раз в один час.
«Однако нужно большое терпение, наличие телескопа и камеры, постоянно записывающей видео того места, где в данный момент находится Луна, которая не освещена, чтобы дождаться этого момента», – рассказала Нестеренко.
В ночь на 20 августа жители России и других стран наблюдали «осетровую» Луну – астрономическое явление, когда суперлуние совпадает с «голубой» Луной. Оно случается раз в 10–15 лет. В следующий раз увидеть подобное можно будет лишь в январе и марте 2037 г. Название явления восходит к традициям североамериканских индейцев: именно в августе осетры наиболее активно ловились.