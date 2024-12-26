В Новый год жители России смогут увидеть «черную» Луну

В ночь на 20 августа жители России и других стран наблюдали «осетровую» Луну – астрономическое явление, когда суперлуние совпадает с «голубой» Луной. Оно случается раз в 10–15 лет. В следующий раз увидеть подобное можно будет лишь в январе и марте 2037 г. Название явления восходит к традициям североамериканских индейцев: именно в августе осетры наиболее активно ловились.