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В Новый год жители России смогут увидеть «черную» Луну

Ведомости

31 декабря ожидается такое астрономическое явление, как «черная» Луна или второе новолуние, но наблюдать его россияне смогут лишь с помощью специальных приспособлений. Об этом сообщается на сайте Новосибирского государственного университета (НГУ).

В среднем продолжительность Лунного месяца составляет 29,5 суток, и обычно за месяц Луна проходит полный цикл из четырех фаз: новолуние, растущая Луна, полнолуние и убывающая Луна.

«Отличие декабря этого года заключается в том, что спутник Земли успеет вступить в условно говоря «пятую» фазу месяца, то есть 31 декабря будет второе новолуние», – пояснила заведующая учебного астрофизического автоматизированного комплекса Физического факультета НГУ Альфия Нестеренко.

В этот момент Луна будет обращена к Земле неосвещенной стороной. Увидеть новолуние можно, только если на ней в это время произойдет вспышка от врезавшегося в поверхность метеорита, что происходит примерно один раз в один час.

«Однако нужно большое терпение, наличие телескопа и камеры, постоянно записывающей видео того места, где в данный момент находится Луна, которая не освещена, чтобы дождаться этого момента», – рассказала Нестеренко.

В ночь на 20 августа жители России и других стран наблюдали «осетровую» Луну – астрономическое явление, когда суперлуние совпадает с «голубой» Луной. Оно случается раз в 10–15 лет. В следующий раз увидеть подобное можно будет лишь в январе и марте 2037 г. Название явления восходит к традициям североамериканских индейцев: именно в августе осетры наиболее активно ловились.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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