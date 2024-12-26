В борту российского корабля Ursa Major обнаружена пробоина
Пробоина размером 50 x 50 см была обнаружена в борту российского судна Ursa Major (с лат. «Большая Медведица») после трех взрывов. Об этом сообщил владелец судна – группа компаний «Оборонлогистика», передают «РИА Новости».
По данным «Оборонлогистики», пробоина на расстоянии 15-30 см от воды была обнаружена после общесудовой тревоги. Края отверстия были рваными, направленными внутрь судна. Палуба была усыпана осколками.
23 декабря судно Ursa Major затонуло в международных водах Средиземного моря между испанским городом Мурсия и алжирским Ораном. Судно под российским флагом вышло из Санкт-Петербурга 11 декабря и направлялось во Владивосток, куда должно было прибыть 22 января. Издание El Espanol писало, что крушение произошло в результате взрыва в машинном отделении. Двое членов экипажа пропали без вести, 14 человек спасли и переправили в порт Картахена в Испании. Все члены экипажа – граждане России.
По показаниям членов экипажа Ursa Major, 23 декабря в 13:50 по мск прозвучали три последовательных взрыва с правого борта в районе кормовой части, затем судно получило крен на правый борт до 25 градусов, указывающий на поступление воды в судовые помещения.
Представитель «Оборонлогистики» заявил, что причиной крушения стала целенаправленная террористическая атака.