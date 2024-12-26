В борту российского корабля Ursa Major обнаружена пробоина

23 декабря судно Ursa Major затонуло в международных водах Средиземного моря между испанским городом Мурсия и алжирским Ораном. Судно под российским флагом вышло из Санкт-Петербурга 11 декабря и направлялось во Владивосток, куда должно было прибыть 22 января. Издание El Espanol писало, что крушение произошло в результате взрыва в машинном отделении. Двое членов экипажа пропали без вести, 14 человек спасли и переправили в порт Картахена в Испании. Все члены экипажа – граждане России.