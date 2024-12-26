Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

В борту российского корабля Ursa Major обнаружена пробоина

Ведомости

Пробоина размером 50 x 50 см была обнаружена в борту российского судна Ursa Major (с лат. «Большая Медведица») после трех взрывов. Об этом сообщил владелец судна – группа компаний «Оборонлогистика», передают «РИА Новости».

По данным «Оборонлогистики», пробоина на расстоянии 15-30 см от воды была обнаружена после общесудовой тревоги. Края отверстия были рваными, направленными внутрь судна. Палуба была усыпана осколками.

23 декабря судно Ursa Major затонуло в международных водах Средиземного моря между испанским городом Мурсия и алжирским Ораном. Судно под российским флагом вышло из Санкт-Петербурга 11 декабря и направлялось во Владивосток, куда должно было прибыть 22 января. Издание El Espanol писало, что крушение произошло в результате взрыва в машинном отделении. Двое членов экипажа пропали без вести, 14 человек спасли и переправили в порт Картахена в Испании. Все члены экипажа – граждане России.

По показаниям членов экипажа Ursa Major, 23 декабря в 13:50 по мск прозвучали три последовательных взрыва с правого борта в районе кормовой части, затем судно получило крен на правый борт до 25 градусов, указывающий на поступление воды в судовые помещения.

Представитель «Оборонлогистики» заявил, что причиной крушения стала целенаправленная террористическая атака.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных