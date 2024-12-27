В России обнаружили 21 мошеннический сайт для сбора благотворительных средств

F.A.C.C.T. советует проявлять бдительность, чтобы не стать жертвой обмана и не перевести деньги мошенникам. Следует проверять адрес сайта через специализированные whois-сервисы. Недавняя регистрация домена может свидетельствовать о том, что он принадлежит злоумышленникам. Также важно сравнивать электронные адреса с официальными данными фонда, размещенными на его сайте и страницах в соцсетях. Перед переводом денег на счет фонда следует сверяться с реквизитами, опубликованными на официальных ресурсах.