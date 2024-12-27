В России обнаружили 21 мошеннический сайт для сбора благотворительных средств
Специалисты F.A.C.C.T. выявили 21 ресурс, который маскировался под сайт благотворительного фонда и платформу для сбора пожертвований. Мошенники использовали фотографии настоящих людей из соцсетей, сопровождая их ложной информацией. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на представителей компании.
Проведя анализ IP-адресов, аналитики F.A.C.C.T. установили связь между заблокированными фальшивыми сайтами благотворительных фондов и одностраничниками, собирающими средства на лечение и реабилитацию людей разных возрастов.
Первый такой фальшивый ресурс был зарегистрирован 11 ноября. Мошенники действовали из-за рубежа, нацелившись на пять крупных российских организаций, в том числе те, которые оказывают поддержку детям с инвалидностью, пунктам временного размещения в приграничных районах России и жертвам терактов.
Мошенники регистрировали доменные имена, схожие с названиями фондов, полностью копируя дизайн и контент официальных сайтов. Для обмана пользователей они применяли разные методы: меняли платежные реквизиты фондов, рассылали письма со ссылками на поддельные страницы. В настоящее время эти домены недоступны в России, однако злоумышленники могут создать новые.
F.A.C.C.T. советует проявлять бдительность, чтобы не стать жертвой обмана и не перевести деньги мошенникам. Следует проверять адрес сайта через специализированные whois-сервисы. Недавняя регистрация домена может свидетельствовать о том, что он принадлежит злоумышленникам. Также важно сравнивать электронные адреса с официальными данными фонда, размещенными на его сайте и страницах в соцсетях. Перед переводом денег на счет фонда следует сверяться с реквизитами, опубликованными на официальных ресурсах.