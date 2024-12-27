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В России обнаружили 21 мошеннический сайт для сбора благотворительных средств

Ведомости

Специалисты F.A.C.C.T. выявили 21 ресурс, который маскировался под сайт благотворительного фонда и платформу для сбора пожертвований. Мошенники использовали фотографии настоящих людей из соцсетей, сопровождая их ложной информацией. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на представителей компании.

Проведя анализ IP-адресов, аналитики F.A.C.C.T. установили связь между заблокированными фальшивыми сайтами благотворительных фондов и одностраничниками, собирающими средства на лечение и реабилитацию людей разных возрастов.

Первый такой фальшивый ресурс был зарегистрирован 11 ноября. Мошенники действовали из-за рубежа, нацелившись на пять крупных российских организаций, в том числе те, которые оказывают поддержку детям с инвалидностью, пунктам временного размещения в приграничных районах России и жертвам терактов.

Мошенники регистрировали доменные имена, схожие с названиями фондов, полностью копируя дизайн и контент официальных сайтов. Для обмана пользователей они применяли разные методы: меняли платежные реквизиты фондов, рассылали письма со ссылками на поддельные страницы. В настоящее время эти домены недоступны в России, однако злоумышленники могут создать новые.

F.A.C.C.T. советует проявлять бдительность, чтобы не стать жертвой обмана и не перевести деньги мошенникам. Следует проверять адрес сайта через специализированные whois-сервисы. Недавняя регистрация домена может свидетельствовать о том, что он принадлежит злоумышленникам. Также важно сравнивать электронные адреса с официальными данными фонда, размещенными на его сайте и страницах в соцсетях. Перед переводом денег на счет фонда следует сверяться с реквизитами, опубликованными на официальных ресурсах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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