Красная площадь будет закрыта для посещения с вечера 31 декабря до утра 1 января

30 декабря мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что в новогодние праздники медицинские учреждения города будут работать по особому графику. Взрослые поликлиники с 31 декабря по 8 января будут открыты с 9:00 до 16:00, а взрослые травмпункты будут открыты в часы поликлиник. Детские травмпункты будут открыты с 8:00 до 22:00.