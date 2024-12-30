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Красная площадь будет закрыта для посещения с вечера 31 декабря до утра 1 января

Ведомости

Красная площадь Москвы будет закрыта для посещения с 18:00 мск 31 декабря до 8:00 мск 1 января, сообщили в Главном управлении МВД России по городу. Исключение составит ГУМ-каток – доступ на него будет открыт в соответствии с его расписанием.

30 декабря мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что в новогодние праздники медицинские учреждения города будут работать по особому графику. Взрослые поликлиники с 31 декабря по 8 января будут открыты с 9:00 до 16:00, а взрослые травмпункты будут открыты в часы поликлиник. Детские травмпункты будут открыты с 8:00 до 22:00.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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