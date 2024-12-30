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Правительство выделит 4 млрд рублей на центр реабилитации в Москве

Ведомости

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о предоставлении средств из бюджета Фонда пенсионного и социального страхования на строительство реабилитационного центра в Москве, следует из соответствующего документа.

Субсидия будет предоставлена на 2025–2028 гг. Планируется осуществить строительство объекта на 200 мест для пациентов с началом эксплуатации в 2028 г.

В документе указано, что общий объем субсидии составит 4,04 млрд руб., в том числе в 2025 г. – 255,4 млн руб., в 2026 г. – 1,07 млрд руб., в 2027 г. – 1,14 млрд руб., в 2028 г. – 1,58 млрд руб.

19 ноября на сайте госзакупок появился заказ на проектирование и строительство центра реабилитации на 3,9 млрд руб. Строительство предполагается на северо-западе Москвы. В учреждении планируют принимать пациентов с соматическими болезнями, заболеваниями ЦНС и опорно-двигательного аппарата. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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