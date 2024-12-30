Правительство выделит 4 млрд рублей на центр реабилитации в Москве

В документе указано, что общий объем субсидии составит 4,04 млрд руб., в том числе в 2025 г. – 255,4 млн руб., в 2026 г. – 1,07 млрд руб., в 2027 г. – 1,14 млрд руб., в 2028 г. – 1,58 млрд руб.