Правительство выделит 4 млрд рублей на центр реабилитации в Москве
Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о предоставлении средств из бюджета Фонда пенсионного и социального страхования на строительство реабилитационного центра в Москве, следует из соответствующего документа.
Субсидия будет предоставлена на 2025–2028 гг. Планируется осуществить строительство объекта на 200 мест для пациентов с началом эксплуатации в 2028 г.
В документе указано, что общий объем субсидии составит 4,04 млрд руб., в том числе в 2025 г. – 255,4 млн руб., в 2026 г. – 1,07 млрд руб., в 2027 г. – 1,14 млрд руб., в 2028 г. – 1,58 млрд руб.
19 ноября на сайте госзакупок появился заказ на проектирование и строительство центра реабилитации на 3,9 млрд руб. Строительство предполагается на северо-западе Москвы. В учреждении планируют принимать пациентов с соматическими болезнями, заболеваниями ЦНС и опорно-двигательного аппарата.