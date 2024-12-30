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Экс-министр обороны Армении отпущен под подписку о невыезде

Ведомости

Экс-министр обороны Армении Аршак Карапетян после задержания сотрудниками полиции в Москве отпущен под подписку о невыезде, сообщает ТАСС со ссылкой на слова пресс-секретаря МВД Армении Нарека Саргсяна.

Как уточняет агентство, Карапетян был объявлен в международный розыск, а в Армении он обвиняется по статьям УК 310-й (незаконное участие в предпринимательской деятельности), 214-й (злоупотребление должностными полномочиями) и 375-й (злоупотребление властью). Ранее днем, 30 декабря, Карапетян был обнаружен и задержан сотрудниками полиции Тверского района столицы.

15 ноября 2021 г., после вторжения азербайджанских войск на территорию Армении, Карапетян был отстранен от должности министра обороны. Сейчас его место занимает Сурен Папикян.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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