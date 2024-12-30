Экс-министр обороны Армении отпущен под подписку о невыезде
Экс-министр обороны Армении Аршак Карапетян после задержания сотрудниками полиции в Москве отпущен под подписку о невыезде, сообщает ТАСС со ссылкой на слова пресс-секретаря МВД Армении Нарека Саргсяна.
Как уточняет агентство, Карапетян был объявлен в международный розыск, а в Армении он обвиняется по статьям УК 310-й (незаконное участие в предпринимательской деятельности), 214-й (злоупотребление должностными полномочиями) и 375-й (злоупотребление властью). Ранее днем, 30 декабря, Карапетян был обнаружен и задержан сотрудниками полиции Тверского района столицы.
15 ноября 2021 г., после вторжения азербайджанских войск на территорию Армении, Карапетян был отстранен от должности министра обороны. Сейчас его место занимает Сурен Папикян.