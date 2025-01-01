Водительские права с истекающим в 2025 году сроком продлят автоматически

31 декабря 2024 г. ТАСС со ссылкой на Госавтоинспекцию сообщал, что водителям, чьи права истекли в 2022 г., будет необходимо заменить их. В ГАИ предупредили, что планирующие выехать за рубеж водители также должны будут заменить водительские права, поскольку возможность их автоматического продления распространяется только на территории РФ.