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Установлена личность водителя Cybertruck, взорвавшегося в Лас-Вегасе

Ведомости

У отеля Trump International в Лас-Вегасе взорвался автомобиль Tesla Cybertruck, в результате погиб водитель и еще семь человек получили ранения. Следователи установили личность подозреваемого, им оказался 37-летний Мэтью Ливелсбергер, у которого было несколько адресов в Колорадо-Спрингс, сообщает KTNV-TV.

Подозреваемый арендовал Cybertruck в Колорадо через приложение Turo.

Отель Trump International в Лас-Вегасе входит в состав Trump Organization, компании избранного президента Дональда Трампа, который вернется в Белый дом 20 января. Генеральный директор Tesla Илон Маск был ключевым сторонником Трампа в его президентской кампании, а также является советником избранного президента.

«Очевидно, что Cybertruck, отель Трампа – есть много вопросов, на которые мы должны ответить», – заявил шериф департамента полиции Лас-Вегаса Кевин МакМахилл (цитата по Reuters).

Он добавил, что и Cybertruck, и автомобиль, использованный при наезде на людей в Новом Орлеане, были арендованы через сервис каршеринга Turo.

Представитель Turo заявил, что компания не считает, что у кого-либо из арендаторов транспортных средств, участвовавших в терактах в Лас-Вегасе и Новом Орлеане, было криминальное прошлое, которое могло бы сделать их угрозой безопасности.

Маск заявил, что взрыв не был связан с самим Cybertruck.

«Теперь мы подтвердили, что взрыв был вызван очень большим фейерверком и/или бомбой, которую перевозили в кузове арендованного Cybertruck, и не связан с самим транспортным средством, – написал Маск в своем посте в X. – Во время взрыва все показатели транспортного средства были в норме».

Bloomberg пишет, что действующий президент США Джо Байден заявил, что власти выясняют, есть ли возможная связь между терактом в Новом Орлеане, где по меньшей мере 15 человек погибли, когда пикап проехал сквозь толпу, и взрывом Cybertruck в Лас-Вегасе. ФБР сообщило, что в автомобиле в Новом Орлеане был обнаружен флаг ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в РФ). Подозреваемый, ветеран армии Шамсуд-Дин Джаббар, был убит на месте. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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