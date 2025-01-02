Установлена личность водителя Cybertruck, взорвавшегося в Лас-Вегасе

Bloomberg пишет, что действующий президент США Джо Байден заявил, что власти выясняют, есть ли возможная связь между терактом в Новом Орлеане, где по меньшей мере 15 человек погибли, когда пикап проехал сквозь толпу, и взрывом Cybertruck в Лас-Вегасе. ФБР сообщило, что в автомобиле в Новом Орлеане был обнаружен флаг ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в РФ) . Подозреваемый, ветеран армии Шамсуд-Дин Джаббар, был убит на месте.