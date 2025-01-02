Установлена личность водителя Cybertruck, взорвавшегося в Лас-Вегасе
У отеля Trump International в Лас-Вегасе взорвался автомобиль Tesla Cybertruck, в результате погиб водитель и еще семь человек получили ранения. Следователи установили личность подозреваемого, им оказался 37-летний Мэтью Ливелсбергер, у которого было несколько адресов в Колорадо-Спрингс, сообщает KTNV-TV.
Подозреваемый арендовал Cybertruck в Колорадо через приложение Turo.
Отель Trump International в Лас-Вегасе входит в состав Trump Organization, компании избранного президента Дональда Трампа, который вернется в Белый дом 20 января. Генеральный директор Tesla Илон Маск был ключевым сторонником Трампа в его президентской кампании, а также является советником избранного президента.
«Очевидно, что Cybertruck, отель Трампа – есть много вопросов, на которые мы должны ответить», – заявил шериф департамента полиции Лас-Вегаса Кевин МакМахилл (цитата по Reuters).
Он добавил, что и Cybertruck, и автомобиль, использованный при наезде на людей в Новом Орлеане, были арендованы через сервис каршеринга Turo.
Представитель Turo заявил, что компания не считает, что у кого-либо из арендаторов транспортных средств, участвовавших в терактах в Лас-Вегасе и Новом Орлеане, было криминальное прошлое, которое могло бы сделать их угрозой безопасности.
Маск заявил, что взрыв не был связан с самим Cybertruck.
«Теперь мы подтвердили, что взрыв был вызван очень большим фейерверком и/или бомбой, которую перевозили в кузове арендованного Cybertruck, и не связан с самим транспортным средством, – написал Маск в своем посте в X. – Во время взрыва все показатели транспортного средства были в норме».
Bloomberg пишет, что действующий президент США Джо Байден заявил, что власти выясняют, есть ли возможная связь между терактом в Новом Орлеане, где по меньшей мере 15 человек погибли, когда пикап проехал сквозь толпу, и взрывом Cybertruck в Лас-Вегасе. ФБР сообщило, что в автомобиле в Новом Орлеане был обнаружен флаг ИГИЛ