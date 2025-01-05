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Стоимость изъятого у экс-чиновника Минэка имущества составила 500 млн рублей

Ведомости

Стоимость имущества, изъятого у бывшего директора департамента социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) Минэкономразвития Игоря Храновского, оценивается в 500 млн руб. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные правоохранительных органов. 

Речь идет о переданных судом в доход государства наличных денежных средствах в различных валютах, автомобилях и недвижимости. Суд изъял две Bentley и пять Mercedes, три нежилых помещения в Москве общей площадью 366 кв. м, а также участок (2800 кв. м) и коттедж (674,2 кв. м) в Горках-2 Одинцовского района Московской области. Согласно материалам дела, суд обратил в доход государства изъятые в ходе обыска в доме Храновского наличные в размере $433 200, 53 630 евро и 3,7 млн руб.

Храновского задержали в марте 2024 г. Против него было возбуждено дело о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК). Как уточняет ТАСС, участники преступной группы, в которую входил Храновский, незаконно отозвали у «Кавмининтер» Ставропольского края лицензию на добычу минеральной воды, чтобы провести рейдерский захват, а также похищали природный газ.

Храновский в 2014–2015 гг. был заместителем постоянного представителя Ингушетии при президенте России. Затем, до 2018 г., – заместителем председателя правительства Ингушетии. В 2019–2020 гг. работал на различных должностях в коммерческих структурах, с 2021 г. – директором департамента социально-экономического развития СКФО Минэка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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