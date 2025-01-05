Стоимость изъятого у экс-чиновника Минэка имущества составила 500 млн рублей
Стоимость имущества, изъятого у бывшего директора департамента социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) Минэкономразвития Игоря Храновского, оценивается в 500 млн руб. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные правоохранительных органов.
Речь идет о переданных судом в доход государства наличных денежных средствах в различных валютах, автомобилях и недвижимости. Суд изъял две Bentley и пять Mercedes, три нежилых помещения в Москве общей площадью 366 кв. м, а также участок (2800 кв. м) и коттедж (674,2 кв. м) в Горках-2 Одинцовского района Московской области. Согласно материалам дела, суд обратил в доход государства изъятые в ходе обыска в доме Храновского наличные в размере $433 200, 53 630 евро и 3,7 млн руб.
Храновского задержали в марте 2024 г. Против него было возбуждено дело о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК). Как уточняет ТАСС, участники преступной группы, в которую входил Храновский, незаконно отозвали у «Кавмининтер» Ставропольского края лицензию на добычу минеральной воды, чтобы провести рейдерский захват, а также похищали природный газ.
Храновский в 2014–2015 гг. был заместителем постоянного представителя Ингушетии при президенте России. Затем, до 2018 г., – заместителем председателя правительства Ингушетии. В 2019–2020 гг. работал на различных должностях в коммерческих структурах, с 2021 г. – директором департамента социально-экономического развития СКФО Минэка.