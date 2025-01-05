Стоимость изъятого у экс-чиновника Минэка имущества составила 500 млн рублей

Речь идет о переданных судом в доход государства наличных денежных средствах в различных валютах, автомобилях и недвижимости. Суд изъял две Bentley и пять Mercedes, три нежилых помещения в Москве общей площадью 366 кв. м, а также участок (2800 кв. м) и коттедж (674,2 кв. м) в Горках-2 Одинцовского района Московской области. Согласно материалам дела, суд обратил в доход государства изъятые в ходе обыска в доме Храновского наличные в размере $433 200, 53 630 евро и 3,7 млн руб.