Газета
Телеграм
Подкаст
/ Медиа

«Бруталист» получил премию «Золотой глобус» как лучший драматический фильм

Ведомости

Фильм «Бруталист» режиссера Брэйди Корбета получил кинопремию «Золотой глобус» в категории «лучший драматический фильм». Трансляцию церемонии награждения вел CBS.

Кроме того, Корбету вручили награду в номинации «Лучший режиссер», а награду за лучшую мужскую роль в драматическом фильме получил Эдриан Броуди, сыгравший венгерского архитектора Ласло Тота в «Бруталисте». Фильм также принес Корбету «Серебряного льва» Венецианского кинофестиваля за лучшую режиссуру.

Обладателем «Золотого глобуса» как лучший драматический сериал стал «Сёгун».

Победителем кинопремии в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» стал американский актер Киран Калкин за роль в фильме «Настоящая боль». Вместе с ним на награду претендовал российский актер Юра Борисов за работу в фильме «Анора» кинорежиссера Шона Бэйкера. Борисов стал первым российским актером, номинированным на «Золотой глобус». В мае 2024 г. «Анора» получила «Золотую пальмовую ветвь» 77-го Каннского кинофестиваля.

3 января Борисова и российского актера Марка Эйдельштейна включили в предварительный список претендентов на главную кинопремию Великобритании BAFTA. Окончательный список кандидатов на премию во всех категориях будет опубликован 15 января после голосования действительных членов академии. Церемония награждения пройдет 16 февраля.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных