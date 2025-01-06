«Бруталист» получил премию «Золотой глобус» как лучший драматический фильм

Победителем кинопремии в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» стал американский актер Киран Калкин за роль в фильме «Настоящая боль». Вместе с ним на награду претендовал российский актер Юра Борисов за работу в фильме «Анора» кинорежиссера Шона Бэйкера. Борисов стал первым российским актером, номинированным на «Золотой глобус». В мае 2024 г. «Анора» получила «Золотую пальмовую ветвь» 77-го Каннского кинофестиваля.