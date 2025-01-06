«Бруталист» получил премию «Золотой глобус» как лучший драматический фильм
Фильм «Бруталист» режиссера Брэйди Корбета получил кинопремию «Золотой глобус» в категории «лучший драматический фильм». Трансляцию церемонии награждения вел CBS.
Кроме того, Корбету вручили награду в номинации «Лучший режиссер», а награду за лучшую мужскую роль в драматическом фильме получил Эдриан Броуди, сыгравший венгерского архитектора Ласло Тота в «Бруталисте». Фильм также принес Корбету «Серебряного льва» Венецианского кинофестиваля за лучшую режиссуру.
Обладателем «Золотого глобуса» как лучший драматический сериал стал «Сёгун».
Победителем кинопремии в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» стал американский актер Киран Калкин за роль в фильме «Настоящая боль». Вместе с ним на награду претендовал российский актер Юра Борисов за работу в фильме «Анора» кинорежиссера Шона Бэйкера. Борисов стал первым российским актером, номинированным на «Золотой глобус». В мае 2024 г. «Анора» получила «Золотую пальмовую ветвь» 77-го Каннского кинофестиваля.
3 января Борисова и российского актера Марка Эйдельштейна включили в предварительный список претендентов на главную кинопремию Великобритании BAFTA. Окончательный список кандидатов на премию во всех категориях будет опубликован 15 января после голосования действительных членов академии. Церемония награждения пройдет 16 февраля.