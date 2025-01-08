В Росреестре опровергли утечки данных из ЕГРН
Росреестр не подтверждает утечку данных из Единого государственного реестра объектов недвижимости (ЕГРН), говорится в сообщении ведомства.
«В настоящее время проводятся дополнительные проверки информации, опубликованной в ряде Telegram-каналов», – добавили в Росреестре.
Накануне несколько каналов в Telegram сообщили о том, что хакеры утверждают о якобы утечке данных Росреестра. Они заявляли, что могли получить доступ к более чем 2 млрд строк общим размером около 1 Тб.
В конце 2024 г. структура Роскомнадзор объявила о закупке лицензии на использование программного обеспечения, которое генерирует ловушки для хакеров. Злоумышленников будут отвлекать ложными приманками и фальшивыми элементами IT-инфраструктуры.