Роскомнадзор расставит ловушки для хакеров

Подведомственный Роскомнадзору (РКН) Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) закупает лицензию на использование программного обеспечения (ПО), которое генерирует приманки и ловушки для хакеров. Поставщик решения был выбран 13 декабря, указано на портале госзакупок, им стал российский разработчик в сфере информационной безопасности (ИБ) ООО «Ангара ассистанс». В аукционе ГРЧЦ также приняла участие компания ООО «Сайбертэк», следует из протокола подведения итогов.