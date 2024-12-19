Роскомнадзор расставит ловушки для хакеров

Роскомнадзор расставит ловушки для хакеровЗлоумышленников будут отвлекать ложными приманками и фальшивыми элементами IT-инфраструктуры
Подведомственный Роскомнадзору (РКН) Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) закупает лицензию на использование программного обеспечения (ПО), которое генерирует приманки и ловушки для хакеров. Поставщик решения был выбран 13 декабря, указано на портале госзакупок, им стал российский разработчик в сфере информационной безопасности (ИБ) ООО «Ангара ассистанс». В аукционе ГРЧЦ также приняла участие компания ООО «Сайбертэк», следует из протокола подведения итогов.
Исполнитель должен установить программу Xello Deception за 13,1 млн руб. В результате в инфраструктуре ГРЧЦ появится десяток серверов-ловушек с сотнями устройств, имитирующих реальные. Центр сможет эксплуатировать софт в течение года. «Хello Deception нужен для обеспечения информационной безопасности предприятия», – лаконично прокомментировал «Ведомостям» необходимость закупки представитель РКН.