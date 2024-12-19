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Роскомнадзор расставит ловушки для хакеров

Злоумышленников будут отвлекать ложными приманками и фальшивыми элементами IT-инфраструктуры
Анна Устинова
Если хакера не удалось остановить на периметре, его можно отвлечь ложной целью
Если хакера не удалось остановить на периметре, его можно отвлечь ложной целью / Евгений Разумный / Ведомости

Подведомственный Роскомнадзору (РКН) Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) закупает лицензию на использование программного обеспечения (ПО), которое генерирует приманки и ловушки для хакеров. Поставщик решения был выбран 13 декабря, указано на портале госзакупок, им стал российский разработчик в сфере информационной безопасности (ИБ) ООО «Ангара ассистанс». В аукционе ГРЧЦ также приняла участие компания ООО «Сайбертэк», следует из протокола подведения итогов.

Исполнитель должен установить программу Xello Deception за 13,1 млн руб. В результате в инфраструктуре ГРЧЦ появится десяток серверов-ловушек с сотнями устройств, имитирующих реальные. Центр сможет эксплуатировать софт в течение года. «Хello Deception нужен для обеспечения информационной безопасности предприятия», – лаконично прокомментировал «Ведомостям» необходимость закупки представитель РКН.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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