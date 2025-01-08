Авиакомпания Azerbaijan Airlines отменила рейс Баку – Казань – Баку
Из-за закрытия воздушного пространства над Казанью авиакомпания Azerbaijan Airlines отменила рейс Баку – Казань – Баку. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение компании.
По данным Azerbaijan Airlines, небо над Казанью перекрыли в связи с введением плана «Ковер». В авиакомпании отметили, что уделяют «первостепенное внимание безопасности полетов и строго придерживается международных стандартов», также намерены информировать пассажиров о любых изменениях.
25 декабря 2024 г. возле Актау разбился пассажирский самолет Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, погибли 38 человек. СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). В Азербайджане и Казахстане тоже возбудили уголовные дела.
6 января президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что катастрофы можно было бы избежать, если бы вовремя были приняты меры по закрытию воздушного пространства. Алиев потребовал справедливости, полной прозрачности и наказания виновных в крушении пассажирского самолета. В настоящий момент идет процесс расшифровки черных ящиков. Президент Азербайджана выразил уверенность, что скоро власти республики узнают предварительный результат. Это станет важным этапом в расследовании и наказании виновных.