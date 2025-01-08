Авиакомпания Azerbaijan Airlines отменила рейс Баку – Казань – Баку

6 января президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что катастрофы можно было бы избежать, если бы вовремя были приняты меры по закрытию воздушного пространства. Алиев потребовал справедливости, полной прозрачности и наказания виновных в крушении пассажирского самолета. В настоящий момент идет процесс расшифровки черных ящиков. Президент Азербайджана выразил уверенность, что скоро власти республики узнают предварительный результат. Это станет важным этапом в расследовании и наказании виновных.