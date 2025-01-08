Исинбаева вернулась в Россию на похороны своего тренера
Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева приехала в Россию для участия в церемонии прощания со своим тренером Евгением Трофимовым. Об этом сообщает портал v1.ru.
Исинбаеву заметили в зале прощания ритуального комплекса на Дмитровском кладбище Волгограда. Она подошла к гробу и возложила цветы.
Всероссийская федерация легкой атлетики сообщила о смерти Трофимова 3 января. Он скончался на 81-м году жизни. Исинбаева – двукратная олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы, обладательница 28 мировых рекордов в прыжке с шестом – его самая известная подопечная. Трофимов был отмечен государственными наградами, среди которых медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени.
В июле 2023 г. в своих соцсетях Исинбаева сообщила, что с сентября 2023 г. возобновляет деятельность в Международном олимпийском комитете (МОК), членом которого она является с 2016 г. Она подчеркнула, что у МОК «нет никаких сомнений» и «ни под какие статьи и санкции» она не попадает. Спортсменка в своем заявлении отметила, что до 2018 г. выступала за ЦСКА и была удостоена высоких наград и званий, которые носят «номинальный характер», а сама она никогда на военной службе не состояла, не была депутатом или членом какой-либо партии. МОК подтвердил, что не имеет претензий к Исинбаевой, так как она «не имела контрактных связей с российскими Вооруженными силами или с органами безопасности и не поддерживала военные действия на Украине».
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал помнить заслуги спортсменки, добавив, что она ничего не осуждала и не критиковала, хотя спортивная общественность жестко реагирует на ее заявление.
В июне 2024 г. стало известно, что Исинбаева все же покинет МОК, который стоит за отстранением российских спортсменов от международных соревнований.