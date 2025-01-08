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Глава OpenAI Сэм Альтман опроверг обвинения сестры в сексуальном насилии

Ведомости

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман опубликовал заявление совместно со своей матерью и младшими братьями, в котором опровергает обвинения своей сестры Энн Альтман в сексуальном насилии. Он назвал их «совершенно ложными», передает The Guardian. 

«Энни сделала крайне оскорбительные и совершенно ложные заявления о нашей семье и особенно о Сэме. Эта ситуация причиняет огромную боль всей нашей семье», – сказано в заявлении. 

Семья гендиректора OpenAI заявила, что предлагала Энн ежемесячную поддержку и пыталась оказать ей медицинскую помощь, но она отказывалась. Альтманы рассказали, что не хотели отвечать на обвинения публично до того, как Энн решила подать в суд. 

Энн Альтман подала в суд, утверждая, что ее брат подвергал ее сексуальному насилию в течение нескольких лет, начиная с маленького возраста, когда ей было три года. Ее адвокаты сообщили, что из-за полученной в детстве травмы у женщины возникли проблемы с психическим здоровьем. В иске Энн содержатся требования о возмещении ущерба в размере $75 000.

В ноябре 2023 г. Сэм Альтман был уволен с поста гендиректора OpenAI из-за обвинений со стороны сестры, однако за него вступились сотрудники OpenAI, которые пригрозили своим увольнением. Таким образом, он снова был принят на должность. 

Альман – соучредитель OpenAI, запустившей ChatGPT в 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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