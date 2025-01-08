Глава OpenAI Сэм Альтман опроверг обвинения сестры в сексуальном насилии

Энн Альтман подала в суд, утверждая, что ее брат подвергал ее сексуальному насилию в течение нескольких лет, начиная с маленького возраста, когда ей было три года. Ее адвокаты сообщили, что из-за полученной в детстве травмы у женщины возникли проблемы с психическим здоровьем. В иске Энн содержатся требования о возмещении ущерба в размере $75 000.