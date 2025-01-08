Глава OpenAI Сэм Альтман опроверг обвинения сестры в сексуальном насилии
Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман опубликовал заявление совместно со своей матерью и младшими братьями, в котором опровергает обвинения своей сестры Энн Альтман в сексуальном насилии. Он назвал их «совершенно ложными», передает The Guardian.
«Энни сделала крайне оскорбительные и совершенно ложные заявления о нашей семье и особенно о Сэме. Эта ситуация причиняет огромную боль всей нашей семье», – сказано в заявлении.
Семья гендиректора OpenAI заявила, что предлагала Энн ежемесячную поддержку и пыталась оказать ей медицинскую помощь, но она отказывалась. Альтманы рассказали, что не хотели отвечать на обвинения публично до того, как Энн решила подать в суд.
Энн Альтман подала в суд, утверждая, что ее брат подвергал ее сексуальному насилию в течение нескольких лет, начиная с маленького возраста, когда ей было три года. Ее адвокаты сообщили, что из-за полученной в детстве травмы у женщины возникли проблемы с психическим здоровьем. В иске Энн содержатся требования о возмещении ущерба в размере $75 000.
В ноябре 2023 г. Сэм Альтман был уволен с поста гендиректора OpenAI из-за обвинений со стороны сестры, однако за него вступились сотрудники OpenAI, которые пригрозили своим увольнением. Таким образом, он снова был принят на должность.
Альман – соучредитель OpenAI, запустившей ChatGPT в 2022 г.