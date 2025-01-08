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Куренков выразил соболезнования в связи с гибелью двух пожарных в Энгельсе

Ведомости

Глава МЧС России Александр Куренков выразил соболезнования в связи с гибелью Геннадия Афанасьева и Жаслана Телеупова при тушении пожара на промышленном предприятии в Саратовской области, передает пресс-служба ведомства в Telegram.

«Это невосполнимая утрата для семей наших сотрудников и для министерства. Пожарные России скорбят о гибели боевых товарищей. Светлая память героям. Они выполнили свой долг до конца», – сказал Куренков.

Как пояснили в МЧС, Афанасьев был начальником первой пожарно-спасательной части третьего пожарно-спасательного отряда, Телеупов – старшим пожарным четвертой пожарно-спасательной части того же отряда. Они погибли при исполнении служебного долга.

Ранее 8 января губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил о гибели двух пожарных МЧС при борьбе с огнем на промышленном предприятии в Энгельсе, которое загорелось после атаки дрона. В городе на фоне роста площади возгорания было решено ввести режим чрезвычайной ситуации.

Утром 8 января в Минобороны России сообщили, что силы противовоздушной обороны уничтожили и перехватили за ночь 32 украинских беспилотника в разных регионах. При этом после падения обломков БПЛА на промышленный объект в Энгельсе начался пожар, есть повреждения. О названии предприятия официально не сообщалось.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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