Куренков выразил соболезнования в связи с гибелью двух пожарных в Энгельсе
Глава МЧС России Александр Куренков выразил соболезнования в связи с гибелью Геннадия Афанасьева и Жаслана Телеупова при тушении пожара на промышленном предприятии в Саратовской области, передает пресс-служба ведомства в Telegram.
«Это невосполнимая утрата для семей наших сотрудников и для министерства. Пожарные России скорбят о гибели боевых товарищей. Светлая память героям. Они выполнили свой долг до конца», – сказал Куренков.
Как пояснили в МЧС, Афанасьев был начальником первой пожарно-спасательной части третьего пожарно-спасательного отряда, Телеупов – старшим пожарным четвертой пожарно-спасательной части того же отряда. Они погибли при исполнении служебного долга.
Ранее 8 января губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил о гибели двух пожарных МЧС при борьбе с огнем на промышленном предприятии в Энгельсе, которое загорелось после атаки дрона. В городе на фоне роста площади возгорания было решено ввести режим чрезвычайной ситуации.
Утром 8 января в Минобороны России сообщили, что силы противовоздушной обороны уничтожили и перехватили за ночь 32 украинских беспилотника в разных регионах. При этом после падения обломков БПЛА на промышленный объект в Энгельсе начался пожар, есть повреждения. О названии предприятия официально не сообщалось.