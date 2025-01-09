Экс-главе департамента культуры Москвы Кибовскому продлили меру пресечения
Замоскворецкий районный суд города Москвы продлил срок содержания под стражей бывшему министру правительства Москвы и бывшему руководителю департамента культуры столицы Александру Кибовскому. Об этом сообщает Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции.
Мера пресечения продлена на срок 2 месяца 7 суток.
Кибовский работал в московском правительстве с 2010 г., возглавлял департамент культуры с 2015 по 2023 г. По версии следствия, он и другие лица получали взятки за создание условий для участия в тендерах подконтрольных фирм по завышенным ценам. Общая сумма полученных средств превысила 100 млн руб.
Экс-министра правительства задержали 17 июля 2024 г. по обвинению в получении взятки в особо крупном размере и покушении на мошенничество.