Экс-главе департамента культуры Москвы Кибовскому продлили меру пресечения

Кибовский работал в московском правительстве с 2010 г., возглавлял департамент культуры с 2015 по 2023 г. По версии следствия, он и другие лица получали взятки за создание условий для участия в тендерах подконтрольных фирм по завышенным ценам. Общая сумма полученных средств превысила 100 млн руб.