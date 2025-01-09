В «Шереметьево» задержан угрожавший взрывом на борту самолета пассажир
В аэропорту «Шереметьево» задержали пассажира, который устроил дебош и угрожал взрывом на борту самолета, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Как отмечает агентство, пассажир во время полета нецензурно выражался, приставал к людям и сотрудникам, а также угрожал взорвать воздушное судно.
Специалисты по итогам проверки самолета взрывоопасных предметов не обнаружили.
23 декабря в аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге из-за ложного сигнала о минировании задержали отправление более 10 рейсов. Пассажиров не выпускали из самолетов и не сажали в них.