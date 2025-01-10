Связанная с «Фосагро» компания Perpecia Limited отсудила у Euroclear $22,7 млн

Арбитражный суд Москвы взыскал у группы компаний «Онэксим» Михаила Прохорова $5,6 млн задолженности по возврату денежных средств. С ответчиков и компании Euroclear Bank было запрошено $16,6 млн убытков в размере стоимости заблокированных ценных бумаг, также в связи с блокировкой $426 000 убытков в размере сумм не проведенных расчетов, и 53 млн руб.