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Связанная с «Фосагро» компания Perpecia Limited отсудила у Euroclear $22,7 млн

Ведомости

Кипрский офшор Perpecia Limited, связанный с «Фосагро» (один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений) отсудил  $22,7 млн и 53 млн руб. у бельгийского Euroclear Bank и структур «Ренессанса», следует из материалов дела арбитражного суда Москвы.

Компания Perpecia Limited является «дочкой» международной компании «Адорабелла», одного из акционеров «Фосагро». 

Арбитражный суд Москвы взыскал у группы компаний «Онэксим» Михаила Прохорова $5,6 млн задолженности по возврату денежных средств. С ответчиков и компании Euroclear Bank было запрошено $16,6 млн убытков в размере стоимости заблокированных ценных бумаг, также в связи с блокировкой $426 000 убытков в размере сумм не проведенных расчетов, и 53 млн руб.

Источник «РИА Новости», близкий к разбирательству, рассказал, что 53 млн – стоимость облигаций «Норникеля», которые не учитывал Euroclear Bank. 

Иск был удовлетворен полностью.

Осенью 2023 г. связанные с семьей Гурьевых российские компании «Адорабелла» и «Хлодвиг энтерпрайзес», а также кипрские Perpecia, Gekolina Investments, Dubhe Holdings и Owl Nebula Enterprises подали каждая по иску к инвесткомпании Renaissance Securities в арбитражные суды Москвы и Калининградской области. Компании потребовали возместить ущерб в размере замороженных активов из-за санкций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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