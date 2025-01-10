Связанная с «Фосагро» компания Perpecia Limited отсудила у Euroclear $22,7 млн
Кипрский офшор Perpecia Limited, связанный с «Фосагро» (один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений) отсудил $22,7 млн и 53 млн руб. у бельгийского Euroclear Bank и структур «Ренессанса», следует из материалов дела арбитражного суда Москвы.
Компания Perpecia Limited является «дочкой» международной компании «Адорабелла», одного из акционеров «Фосагро».
Арбитражный суд Москвы взыскал у группы компаний «Онэксим» Михаила Прохорова $5,6 млн задолженности по возврату денежных средств. С ответчиков и компании Euroclear Bank было запрошено $16,6 млн убытков в размере стоимости заблокированных ценных бумаг, также в связи с блокировкой $426 000 убытков в размере сумм не проведенных расчетов, и 53 млн руб.
Источник «РИА Новости», близкий к разбирательству, рассказал, что 53 млн – стоимость облигаций «Норникеля», которые не учитывал Euroclear Bank.
Иск был удовлетворен полностью.
Осенью 2023 г. связанные с семьей Гурьевых российские компании «Адорабелла» и «Хлодвиг энтерпрайзес», а также кипрские Perpecia, Gekolina Investments, Dubhe Holdings и Owl Nebula Enterprises подали каждая по иску к инвесткомпании Renaissance Securities в арбитражные суды Москвы и Калининградской области. Компании потребовали возместить ущерб в размере замороженных активов из-за санкций.