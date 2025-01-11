В аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска сняли ограничения на полеты

21 декабря произошла масштабная атака украинских дронов на Казань. Всего было зафиксировано восемь прилетов, шесть из которых – в жилые дома. По данным мэрии, в городе после атаки БПЛА произошли возгорания в домах Советского, Кировского и Приволжского районов. В частности, атаке подвергся 37-этажный элитный ЖК «Лазурные небеса». Временные ограничения на работу аэропорта Казани также вводились утром 5 января.