В аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска сняли ограничения на полеты
В аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, во время их действия два самолета совершили посадку на запасном аэродроме в Уфе, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
О введении временных мер в трех аэропортах для обеспечения безопасности полетов гражданских судов Кореняко сообщил 11 января в 08:00 мск. Позднее он написал, что аэропорты возобновили работу в 08:30.
В период действия ограничений посадку на запасном аэродроме в Уфе совершили два летевших в Казань самолета, добавил представитель Росавиации.
Дежурные средства ПВО в ночь на 11 января перехватили и уничтожили 85 украинских беспилотников на регионами России. О попытке атаки дронов в Казани на момент введения и снятия ограничения в аэропорту не сообщалось.
21 декабря произошла масштабная атака украинских дронов на Казань. Всего было зафиксировано восемь прилетов, шесть из которых – в жилые дома. По данным мэрии, в городе после атаки БПЛА произошли возгорания в домах Советского, Кировского и Приволжского районов. В частности, атаке подвергся 37-этажный элитный ЖК «Лазурные небеса». Временные ограничения на работу аэропорта Казани также вводились утром 5 января.