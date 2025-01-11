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В аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска сняли ограничения на полеты

Ведомости

В аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, во время их действия два самолета совершили посадку на запасном аэродроме в Уфе, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

О введении временных мер в трех аэропортах для обеспечения безопасности полетов гражданских судов Кореняко сообщил 11 января в 08:00 мск. Позднее он написал, что аэропорты возобновили работу в 08:30.

В период действия ограничений посадку на запасном аэродроме в Уфе совершили два летевших в Казань самолета, добавил представитель Росавиации.

Дежурные средства ПВО в ночь на 11 января перехватили и уничтожили 85 украинских беспилотников на регионами России. О попытке атаки дронов в Казани на момент введения и снятия ограничения в аэропорту не сообщалось.

21 декабря произошла масштабная атака украинских дронов на Казань. Всего было зафиксировано восемь прилетов, шесть из которых – в жилые дома. По данным мэрии, в городе после атаки БПЛА произошли возгорания в домах Советского, Кировского и Приволжского районов. В частности, атаке подвергся 37-этажный элитный ЖК «Лазурные небеса». Временные ограничения на работу аэропорта Казани также вводились утром 5 января.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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