В аэропорту Саратова ввели временные ограничения на полеты
Аэропорт Саратова временно перестал принимать и отправлять рейсы, меры приняты для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС введены в аэропорту Саратов», – написал он.
11 января аналогичные ограничения вводились в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска. Аэропорты возобновили работу в 08.30 мск. В период действия ограничений посадку на запасном аэродроме в Уфе совершили два летевших в Казань самолета.
8 января стало известно, что Саратов и Энгельс ночью подверглись массированной атаке беспилотников. В результате попадания обломков БПЛА на промышленный объект в Энгельсе начался пожар, есть повреждения. В этот же день власти региона заявили, что из-за увеличения площади возгорания в Энгельсе будет введен режим чрезвычайной ситуации. 11 января губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что площадь пожара на предприятии в Энгельсе сократилась на 80%.