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В аэропорту Саратова ввели временные ограничения на полеты

Ведомости

Аэропорт Саратова временно перестал принимать и отправлять рейсы, меры приняты для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС введены в аэропорту Саратов», – написал он.

11 января аналогичные ограничения вводились в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска. Аэропорты возобновили работу в 08.30 мск. В период действия ограничений посадку на запасном аэродроме в Уфе совершили два летевших в Казань самолета.

8 января стало известно, что Саратов и Энгельс ночью подверглись массированной атаке беспилотников. В результате попадания обломков БПЛА на промышленный объект в Энгельсе начался пожар, есть повреждения. В этот же день власти региона заявили, что из-за увеличения площади возгорания в Энгельсе будет введен режим чрезвычайной ситуации. 11 января губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что площадь пожара на предприятии в Энгельсе сократилась на 80%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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