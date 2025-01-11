В аэропорту Саратова ввели временные ограничения на полеты

8 января стало известно, что Саратов и Энгельс ночью подверглись массированной атаке беспилотников. В результате попадания обломков БПЛА на промышленный объект в Энгельсе начался пожар, есть повреждения. В этот же день власти региона заявили, что из-за увеличения площади возгорания в Энгельсе будет введен режим чрезвычайной ситуации. 11 января губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что площадь пожара на предприятии в Энгельсе сократилась на 80%.