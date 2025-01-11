Росавиация продлила ограничения на ночные полеты в Израиль до 11 февраля
Росавиация продлила ограничение для российских авиакомпаний по выполнению полетов из России в Израиль до 11 февраля включительно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в отрасли.
Рейсы запрещается выполнять с 01:00 до 07:00 мск. Прошлые ограничения действовали до 11 января. Они вводились в связи с ситуацией в Ближневосточном регионе. Росавиация продолжает мониторинг ситуации с полетами гражданских самолетов на Ближний Восток.
Бои в секторе Газа длятся больше года. Обострение конфликта произошло после нападения 7 октября 2023 г. радикальной палестинской группировки «Хамас» на южные районы Израиля, в результате чего были убиты свыше 1200 человек и более 200 взяты в плен. В ответ армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи». По утверждению минздрава Газы, число погибших за время боевых действий превысило 46 000 человек.