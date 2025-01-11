Росавиация продлила ограничения на ночные полеты в Израиль до 11 февраля

Бои в секторе Газа длятся больше года. Обострение конфликта произошло после нападения 7 октября 2023 г. радикальной палестинской группировки «Хамас» на южные районы Израиля, в результате чего были убиты свыше 1200 человек и более 200 взяты в плен. В ответ армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи». По утверждению минздрава Газы, число погибших за время боевых действий превысило 46 000 человек.