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Росавиация продлила ограничения на ночные полеты в Израиль до 11 февраля

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Росавиация продлила ограничение для российских авиакомпаний по выполнению полетов из России в Израиль до 11 февраля включительно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в отрасли.

Рейсы запрещается выполнять с 01:00 до 07:00 мск. Прошлые ограничения действовали до 11 января. Они вводились в связи с ситуацией в Ближневосточном регионе. Росавиация продолжает мониторинг ситуации с полетами гражданских самолетов на Ближний Восток.

Бои в секторе Газа длятся больше года. Обострение конфликта произошло после нападения 7 октября 2023 г. радикальной палестинской группировки «Хамас» на южные районы Израиля, в результате чего были убиты свыше 1200 человек и более 200 взяты в плен. В ответ армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи». По утверждению минздрава Газы, число погибших за время боевых действий превысило 46 000 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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