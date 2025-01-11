Во «Внуково» совершил посадку летевший в Дубай самолет Utair
Самолет Utair рейса Москва – Дубай вернулся в аэропорт «Внуково» из-за информации об изменении уровня гидравлической жидкости, сообщили в авиакомпании.
Посадка рейса прошла штатно, сообщил перевозчик.
«В интересах безопасности командир принял решение о возврате во Внуково. Посадка прошла в штатном режиме в 14:41 мск. С пассажирами и экипажем все в порядке», – приводит сообщение авиакомпании «РИА Новости».
Днем 7 января в самолете Utair, который следовал по маршруту Санкт-Петербург – Самарканд, сработала индикация стабилизатора. Командир экипажа принял решение о посадке во «Внуково», борт благополучно приземлился. Utair сообщила, что резервный борт вылетит в Самарканд в 20:00 мск.