В результате перестрелки в кафе Сухума погибли три человека
В столице Абхазии Сухуме в одном из кафе произошла перестрелка, погибли три человека, которые были госпитализированы после инцидента. Один стрелявший скрылся с места преступления, его уже задержали, сообщается на сайте МВД республики.
Травмы пострадавших оказались несовместимы с жизнью, передает «Sputnik Абхазия» со ссылкой на минздрав. Там уточнили, что три человека скончались от полученных ранений в республиканской больнице.
По данным полиции, перестрелка в кафе «Бисквит» произошла 11 января в 14:00 мск. Три человека были госпитализированы с огнестрельными ранениями в ЦРБ, один стрелявший скрылся в места преступления, говорится в сообщении. Позднее подозреваемого задержали сотрудники уголовного розыска. На месте работает следственно-оперативная группа и криминалисты, добавили в МВД.