В результате перестрелки в кафе Сухума погибли три человека

По данным полиции, перестрелка в кафе «Бисквит» произошла 11 января в 14:00 мск. Три человека были госпитализированы с огнестрельными ранениями в ЦРБ, один стрелявший скрылся в места преступления, говорится в сообщении. Позднее подозреваемого задержали сотрудники уголовного розыска. На месте работает следственно-оперативная группа и криминалисты, добавили в МВД.