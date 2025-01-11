В Страсбурге 20 человек пострадали при столкновении двух трамваев

6 июня 2024 г. два трамвая столкнулись на Логовом шоссе в Кемерове. Один человек погиб, 90 пострадали, включая пятерых детей. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).