В Страсбурге 20 человек пострадали при столкновении двух трамваев
Два трамвая столкнулись возле центрального железнодорожного вокзала в Страсбурге во Франции. Пострадали не менее 20 человек. Об этом сообщает BFM TV.
Источник телеканала в полиции назвал причиной столкновения ошибку переключения стрелки. Страсбургская транспортная компания (CTS) сообщила о значительных сбоях в работе трамвайных линий, вызванных аварией. По ее данным, автобусы больше не имеют доступа к центральному вокзалу.
Мэр Страсбурга Жанна Барсегян заявила в соцсети X, что прибыла на вокзал и встретилась с пострадавшими и спасателями.
6 июня 2024 г. два трамвая столкнулись на Логовом шоссе в Кемерове. Один человек погиб, 90 пострадали, включая пятерых детей. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).