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В Страсбурге 20 человек пострадали при столкновении двух трамваев

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Два трамвая столкнулись возле центрального железнодорожного вокзала в Страсбурге во Франции. Пострадали не менее 20 человек. Об этом сообщает BFM TV.

Источник телеканала в полиции назвал причиной столкновения ошибку переключения стрелки. Страсбургская транспортная компания (CTS) сообщила о значительных сбоях в работе трамвайных линий, вызванных аварией. По ее данным, автобусы больше не имеют доступа к центральному вокзалу.

Мэр Страсбурга Жанна Барсегян заявила в соцсети X, что прибыла на вокзал и встретилась с пострадавшими и спасателями.

6 июня 2024 г. два трамвая столкнулись на Логовом шоссе в Кемерове. Один человек погиб, 90 пострадали, включая пятерых детей. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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