МФК «Сибиряк» оштрафовали за расистские выкрики болельщиков
Мини-футбольный клуб (МФК) «Сибиряк» оштрафовали за расистские оскорбления игрока «Норильского никеля» из Бразилии Нандо со стороны болельщиков, сообщили в Российском футбольном союзе (РФС).
Клуб оштрафовали на 500 000 руб., также РФС установил МФК «Сибиряк» испытательный срок один год с момента принятия решения на заседании контрольно-дисциплинарного комитета РФС 13 января.
Союз также призвал обратить внимание департамента судейства и инспектирования РФС на выполнение обязанностей судейской бригады матча чемпионата России по футзалу между «Сибиряком» и «Норильским никелем», который состоялся 9 января.
Инцидент произошел 9 января во время матча в Новосибирске. Во время него в сторону Нандо (полное имя – Леандро Энрике Сиприано Катарино де Жесус) звучали расистские кричалки с трибун, в связи с чем он покинул зал.
Поведение фанатов осудили в МФК «Норильский никель». В пресс-службе клуба заявили, что подобные люди из числа фанатов, «страдающие расовыми и иными предрассудками, не должны иметь ничего общего с футзалом, равно как и со спортом в целом». «Место им не на трибунах спортсооружения, а в загоне для скота», – заявили в МФК.
Нандо играет за «Норникель» с 2022 г. До этого он был игроком мини-футбольных клубов «Динамо Самара», «КПРФ», «Газпром-Югра», подмосковного «Динамо». С 2022 г. выступает за сборную России по мини-футболу.