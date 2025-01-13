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МФК «Сибиряк» оштрафовали за расистские выкрики болельщиков

Ведомости

Мини-футбольный клуб (МФК) «Сибиряк» оштрафовали за расистские оскорбления игрока «Норильского никеля» из Бразилии Нандо со стороны болельщиков, сообщили в Российском футбольном союзе (РФС).

Клуб оштрафовали на 500 000 руб., также РФС установил МФК «Сибиряк» испытательный срок один год с момента принятия решения на заседании контрольно-дисциплинарного комитета РФС 13 января.

Союз также призвал обратить внимание департамента судейства и инспектирования РФС на выполнение обязанностей судейской бригады матча чемпионата России по футзалу между «Сибиряком» и «Норильским никелем», который состоялся 9 января.

Инцидент произошел 9 января во время матча в Новосибирске. Во время него в сторону Нандо (полное имя – Леандро Энрике Сиприано Катарино де Жесус) звучали расистские кричалки с трибун, в связи с чем он покинул зал.

Поведение фанатов осудили в МФК «Норильский никель». В пресс-службе клуба заявили, что подобные люди из числа фанатов, «страдающие расовыми и иными предрассудками, не должны иметь ничего общего с футзалом, равно как и со спортом в целом». «Место им не на трибунах спортсооружения, а в загоне для скота», – заявили в МФК.

Нандо играет за «Норникель» с 2022 г. До этого он был игроком мини-футбольных клубов «Динамо Самара», «КПРФ», «Газпром-Югра», подмосковного «Динамо». С 2022 г. выступает за сборную России по мини-футболу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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