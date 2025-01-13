МФК «Сибиряк» оштрафовали за расистские выкрики болельщиков

Поведение фанатов осудили в МФК «Норильский никель». В пресс-службе клуба заявили, что подобные люди из числа фанатов, «страдающие расовыми и иными предрассудками, не должны иметь ничего общего с футзалом, равно как и со спортом в целом». «Место им не на трибунах спортсооружения, а в загоне для скота», – заявили в МФК.