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Минтранс предложил обновить положение о расследовании аварий на море

Ведомости

Минтранс предложил обновить положение о расследовании аварий или инцидентов на море. Соответствующее положение опубликовано на портале проектов нормативных актов.

В частности, ведомство намерено упразднить приказ от 8 октября 2013 г. и ввести новое положение. Так, расследоваться будут все аварийные случаи с судами на море, за исключением военных, военно-вспомогательных и других кораблей, находящихся в собственности государства или эксплуатируемых ‎им и используемых только для правительственной некоммерческой службы, а также со строящимися судами.

Под авариями ведомство обозначает несколько видов происшествий: повреждение судна, посадка судна на мель, смещение перевозимого судном груза, лишение возможности движения судна, гибель буксируемого судна или иного плавучего объекта, буксируемого судном, повреждение морской инфраструктуры вне судна, которое может серьезно угрожать безопасности самого судна, другого судна или отдельного лица, ущерб окружающей среде, вызванный повреждением судна.

Новым положением также уточнены обязанности капитана по уведомлению о происшествиях и расширен список получателей уведомлений, установлены более четкие временные рамки для регистрации и расследования аварийных случаев (60 рабочих дней с возможностью продления).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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