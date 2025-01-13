Минтранс предложил обновить положение о расследовании аварий на море

В частности, ведомство намерено упразднить приказ от 8 октября 2013 г. и ввести новое положение. Так, расследоваться будут все аварийные случаи с судами на море, за исключением военных, военно-вспомогательных и других кораблей, находящихся в собственности государства или эксплуатируемых ‎им и используемых только для правительственной некоммерческой службы, а также со строящимися судами.