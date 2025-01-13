Минтранс предложил обновить положение о расследовании аварий на море
Минтранс предложил обновить положение о расследовании аварий или инцидентов на море. Соответствующее положение опубликовано на портале проектов нормативных актов.
В частности, ведомство намерено упразднить приказ от 8 октября 2013 г. и ввести новое положение. Так, расследоваться будут все аварийные случаи с судами на море, за исключением военных, военно-вспомогательных и других кораблей, находящихся в собственности государства или эксплуатируемых им и используемых только для правительственной некоммерческой службы, а также со строящимися судами.
Под авариями ведомство обозначает несколько видов происшествий: повреждение судна, посадка судна на мель, смещение перевозимого судном груза, лишение возможности движения судна, гибель буксируемого судна или иного плавучего объекта, буксируемого судном, повреждение морской инфраструктуры вне судна, которое может серьезно угрожать безопасности самого судна, другого судна или отдельного лица, ущерб окружающей среде, вызванный повреждением судна.
Новым положением также уточнены обязанности капитана по уведомлению о происшествиях и расширен список получателей уведомлений, установлены более четкие временные рамки для регистрации и расследования аварийных случаев (60 рабочих дней с возможностью продления).