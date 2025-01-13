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Объявление номинантов на премию «Оскар» перенесли на 23 января из-за пожаров

Ведомости

Объявление номинантов на премию «Оскар» перенесли на 23 январе на фоне пожаров в американском штате Калифорния, сообщает The Variety.

Период голосования продлен до 17 января. Номинанты будут объявлены онлайн без присутствия СМИ. Сама церемония вручения пройдет 2 марта в театре «Долби» в Лос-Анджелесе.

Сообщается, что был отменен ежегодный обед для претендентов на золотую статуэтку, который был запланирован на 10 февраля.

Как пишет The Variety, номинантами на премию могут стать драматическая комедия Шона Бейкера «Анора», мюзикл Джона М.Чу «Злая: Сказка о ведьме Запада» и религиозный триллер Эдварда Бергера «Конклав».

Пожары в округе Лос-Анджелес в Калифорнии бушуют с 7 января. По данным на 12 января, погибли 16 человек, но фактическое число жертв остается неясным до тех пор, пока спасатели не переберут завалы. Официальная причина возгорания не была установлена, но местные жители считают, что причиной стал запуск фейерверков.

8 января президент США Джо Байден объявил о крупном стихийном бедствии в штате Калифорния и распорядился оказать федеральную помощь.

10 января аналитическая компания AccuWeather сообщила, что предварительная оценка общего ущерба и экономических потерь от пожаров составляет $135–150 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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