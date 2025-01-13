Объявление номинантов на премию «Оскар» перенесли на 23 января из-за пожаров

Пожары в округе Лос-Анджелес в Калифорнии бушуют с 7 января. По данным на 12 января, погибли 16 человек, но фактическое число жертв остается неясным до тех пор, пока спасатели не переберут завалы. Официальная причина возгорания не была установлена, но местные жители считают, что причиной стал запуск фейерверков.