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Reuters: ситуация с пожарами в Калифорнии может ухудшиться из-за усиления ветра

Ведомости

На этой неделе пожары в Лос-Анджелесе могут разрастить из-за прогнозируемого усиления ветра, что ставит под угрозу сдерживание двух масштабных лесных пожаров, которые опустошили территорию размером с Вашингтон, сообщает Reuters. 

По прогнозам Национальной метеорологической службы США, сухой ветер Санта-Аны, распространяющийся со скоростью до 112 км/ч, будет бушевать до среды.  

Глава пожарной службы округа Лос-Анджелес Энтони Маррон заявил, что пожарные «лучше подготовлены» к сильным ветрам. «Сейчас на земле больше людей, а в воздухе – дополнительные противопожарные самолеты», – сказал он, признав при этом, что ничего нельзя гарантировать и сдерживать пожар будет трудно.

Как сообщает Reuters, 24 человека погибли с начала пожаров и более двух десятков числятся пропавшими без вести. Пожары уничтожили более 12 000 сооружений.

Пожары в округе Лос-Анджелес в Калифорнии бушуют с 7 января. Официальная причина возгорания не была установлена, но местные жители считают, что причиной стал запуск фейерверков.

8 января президент США Джо Байден объявил о крупном стихийном бедствии в штате Калифорния и распорядился оказать федеральную помощь. 10 января аналитическая компания AccuWeather сообщила, что предварительная оценка общего ущерба и экономических потерь от пожаров составляет $135–150 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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