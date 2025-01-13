Reuters: ситуация с пожарами в Калифорнии может ухудшиться из-за усиления ветра
На этой неделе пожары в Лос-Анджелесе могут разрастить из-за прогнозируемого усиления ветра, что ставит под угрозу сдерживание двух масштабных лесных пожаров, которые опустошили территорию размером с Вашингтон, сообщает Reuters.
По прогнозам Национальной метеорологической службы США, сухой ветер Санта-Аны, распространяющийся со скоростью до 112 км/ч, будет бушевать до среды.
Глава пожарной службы округа Лос-Анджелес Энтони Маррон заявил, что пожарные «лучше подготовлены» к сильным ветрам. «Сейчас на земле больше людей, а в воздухе – дополнительные противопожарные самолеты», – сказал он, признав при этом, что ничего нельзя гарантировать и сдерживать пожар будет трудно.
Как сообщает Reuters, 24 человека погибли с начала пожаров и более двух десятков числятся пропавшими без вести. Пожары уничтожили более 12 000 сооружений.
Пожары в округе Лос-Анджелес в Калифорнии бушуют с 7 января. Официальная причина возгорания не была установлена, но местные жители считают, что причиной стал запуск фейерверков.
8 января президент США Джо Байден объявил о крупном стихийном бедствии в штате Калифорния и распорядился оказать федеральную помощь. 10 января аналитическая компания AccuWeather сообщила, что предварительная оценка общего ущерба и экономических потерь от пожаров составляет $135–150 млрд.