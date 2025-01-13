Reuters: ситуация с пожарами в Калифорнии может ухудшиться из-за усиления ветра

Глава пожарной службы округа Лос-Анджелес Энтони Маррон заявил, что пожарные «лучше подготовлены» к сильным ветрам. «Сейчас на земле больше людей, а в воздухе – дополнительные противопожарные самолеты», – сказал он, признав при этом, что ничего нельзя гарантировать и сдерживать пожар будет трудно.