Народную артистку России Добровольскую похоронили на Троекуровском кладбище

Добровольская родилась 26 декабря 1964 г. В 1987 г. окончила ГИТИС и была принята в МХАТ имени Максима Горького. С 1991 г. работала в МХТ имени Антона Чехова. Сыграла на сцене театра десятки главных ролей. Актриса активно снималась в российских фильмах и сериалах «Участок», «Охота на изюбря», «Белая гвардия», «Петр Лещенко. Все, что было» и др. В 1998 г. Добровольская стала заслуженной артисткой РФ, а в 2005 г. получила звание народной артистки России.