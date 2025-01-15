В Калифорнии зафиксировали два новых лесных пожара

В Калифорнии остается актуальным красный уровень опасности до полудня среды по местному времени. По информации портала, все условия для возможных дальнейших возгораний остаются благоприятными, в частности, в некоторых районах пиковые порывы ветра достигают 45-70 миль в час, что почти соответствует интенсивности урагана.