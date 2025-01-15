В Калифорнии зафиксировали два новых лесных пожара
Возгорания произошли во время крайне пожароопасной погоды. Близкие к месту происшествия районы были эвакуированы.
В Калифорнии остается актуальным красный уровень опасности до полудня среды по местному времени. По информации портала, все условия для возможных дальнейших возгораний остаются благоприятными, в частности, в некоторых районах пиковые порывы ветра достигают 45-70 миль в час, что почти соответствует интенсивности урагана.
Центр прогнозирования климата США National Weather Service предупреждает, что на следующей неделе Калифорния может столкнуться с более критическими пожароопасными условиями.
Пожары, охватившие Калифорнию 7 января, принесли США урон, сравнимый с ядерным ударом, заявил избранный президент Дональд Трамп. С начала разрастания пожаров погибли 24 человека, более двух десятков числятся пропавшими без вести. Огонь уничтожил свыше 12 000 сооружений.