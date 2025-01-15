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В Калифорнии зафиксировали два новых лесных пожара

Ведомости

На юге Калифорнии зафиксировано два новых очага лесных пожаров, сообщает портал Axios.

Возгорания произошли во время крайне пожароопасной погоды. Близкие к месту происшествия районы были эвакуированы.

В Калифорнии остается актуальным красный уровень опасности до полудня среды по местному времени. По информации портала, все условия для возможных дальнейших возгораний остаются благоприятными, в частности, в некоторых районах пиковые порывы ветра достигают 45-70 миль в час, что почти соответствует интенсивности урагана.

Центр прогнозирования климата США National Weather Service предупреждает, что на следующей неделе Калифорния может столкнуться с более критическими пожароопасными условиями.

Пожары, охватившие Калифорнию 7 января, принесли США урон, сравнимый с ядерным ударом, заявил избранный президент Дональд Трамп. С начала разрастания пожаров погибли 24 человека, более двух десятков числятся пропавшими без вести. Огонь уничтожил свыше 12 000 сооружений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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