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ФСБ опубликовала архивные записи о попавшем в советский плен ефрейторе Фойербахе

Ведомости

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ опубликовал цифровые копии рассекреченных документов из архива о палаче штабс-ефрейторе вермахта Мартине Фойербахе, казнившем более 200 человек, следует из документов на сайте ФСБ.

Фойербах попал в плен к советским солдатам 20 марта 1944 г. Сослуживцы Мартина выдали сведения о его действиях на территориях Австрии, Польши, Югославии и Советского Союза. В ходе допросов выяснилось, что он лично казнил 120 человек, лично отрубил головы 80, десятерых казнил путем отсечения конечностей, двоих пригвоздил за руки и ноги.

«Палач является экземпляром, выходящим за рамки всего известного нам до сих пор в этой области», – говорится в справке ОКР «Смерш» 1944 г.

Фойербах в ходе допросов рассказал о том, что он вел карманный календарь, где записывал количество казненных им людей. Эти записи он перечитывал каждый вечер. 

7 августа 2024 г. ФСБ рассекретила документы, согласно которым нацистская Германия с 1943 г. планировала ракетные удары по промышленным центрам СССР на Урале и в Средней Азии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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