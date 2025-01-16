ФСБ опубликовала архивные записи о попавшем в советский плен ефрейторе Фойербахе

Фойербах попал в плен к советским солдатам 20 марта 1944 г. Сослуживцы Мартина выдали сведения о его действиях на территориях Австрии, Польши, Югославии и Советского Союза. В ходе допросов выяснилось, что он лично казнил 120 человек, лично отрубил головы 80, десятерых казнил путем отсечения конечностей, двоих пригвоздил за руки и ноги.