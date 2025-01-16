ФСБ опубликовала архивные записи о попавшем в советский плен ефрейторе Фойербахе
Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ опубликовал цифровые копии рассекреченных документов из архива о палаче штабс-ефрейторе вермахта Мартине Фойербахе, казнившем более 200 человек, следует из документов на сайте ФСБ.
Фойербах попал в плен к советским солдатам 20 марта 1944 г. Сослуживцы Мартина выдали сведения о его действиях на территориях Австрии, Польши, Югославии и Советского Союза. В ходе допросов выяснилось, что он лично казнил 120 человек, лично отрубил головы 80, десятерых казнил путем отсечения конечностей, двоих пригвоздил за руки и ноги.
«Палач является экземпляром, выходящим за рамки всего известного нам до сих пор в этой области», – говорится в справке ОКР «Смерш» 1944 г.
Фойербах в ходе допросов рассказал о том, что он вел карманный календарь, где записывал количество казненных им людей. Эти записи он перечитывал каждый вечер.
7 августа 2024 г. ФСБ рассекретила документы, согласно которым нацистская Германия с 1943 г. планировала ракетные удары по промышленным центрам СССР на Урале и в Средней Азии.