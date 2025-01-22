Клишас: Генпрокуратура не просила Совфед лишить неприкосновенности Голубева

22 января ростовское издание 161.ru со ссылкой на источник в силовых структурах сообщило, что Генпрокуратура якобы обратилась в Совет Федерации с представлением о лишении Голубева неприкосновенности «для проведения следственных действий». Утверждалось, что причиной требований надзорного ведомства стало расследование о закупках ростовского минтранса. Позже глава комитета по регламенту Совета Федерации Вячеслав Тимченко заявил ТАСС, что никаких документов в отношении сенатора не поступало.