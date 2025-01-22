Клишас: Генпрокуратура не просила Совфед лишить неприкосновенности Голубева
Генеральная прокуратура не направляла требование о лишении неприкосновенности сенатора от Ростовской области Василия Голубева. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
«Генеральная прокуратура не направляла, а Совет Федерации не получал никаких материалов о лишении неприкосновенности сенатора Голубева», – говорится в посте.
22 января ростовское издание 161.ru со ссылкой на источник в силовых структурах сообщило, что Генпрокуратура якобы обратилась в Совет Федерации с представлением о лишении Голубева неприкосновенности «для проведения следственных действий». Утверждалось, что причиной требований надзорного ведомства стало расследование о закупках ростовского минтранса. Позже глава комитета по регламенту Совета Федерации Вячеслав Тимченко заявил ТАСС, что никаких документов в отношении сенатора не поступало.
Голубев возглавлял Ростовскую область с 2010 по 2024 г. Сенатором он стал в конце ноября прошлого года. Тогда наделение Голубева полномочиями поддержали 47 депутатов заксобрания Ростовской области, двое проголосовали против, воздержавшихся не было.