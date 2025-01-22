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Клишас: Генпрокуратура не просила Совфед лишить неприкосновенности Голубева

Ведомости

Генеральная прокуратура не направляла требование о лишении неприкосновенности сенатора от Ростовской области Василия Голубева. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«Генеральная прокуратура не направляла, а Совет Федерации не получал никаких материалов о лишении неприкосновенности сенатора Голубева», – говорится в посте.

22 января ростовское издание 161.ru со ссылкой на источник в силовых структурах сообщило, что Генпрокуратура якобы обратилась в Совет Федерации с представлением о лишении Голубева неприкосновенности «для проведения следственных действий». Утверждалось, что причиной требований надзорного ведомства стало расследование о закупках ростовского минтранса. Позже глава комитета по регламенту Совета Федерации Вячеслав Тимченко заявил ТАСС, что никаких документов в отношении сенатора не поступало.

Голубев возглавлял Ростовскую область с 2010 по 2024 г. Сенатором он стал в конце ноября прошлого года. Тогда наделение Голубева полномочиями поддержали 47 депутатов заксобрания Ростовской области, двое проголосовали против, воздержавшихся не было.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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