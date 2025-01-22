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Из танкера «Волгонефть 239» откачали половину мазута

Ведомости

На 14:00 по мск 22 января специалисты Морспасслужбы откачали из кормовой части танкера «Волгонефть 239» более 50% мазута, сообщает Минтранс России в своем Telegram-канале.

С борта танкера работникам службы удалось ликвидировать 727 т мазута, что составляет больше 50% от общей массы, находящейся на судне. Утром 22 января после достижения необходимой для проведения работ температуры из танкера начали производить непрерывную откачку – битумовозы уже выполнили 12 рейсов.

Работы по откачке нефтепродуктов ведутся круглосуточно и должны завершиться до конца января 2025 г.

В сообщении министерство напоминает, что разогрев мазута осуществляется при помощи судового котла. Одновременный нагрев нескольких танкеров будет малоэффективен. Поэтому процедура проводится поочередно. За время, которое тратиться на подогрев, битумовозы проходят проверку, чтобы исключить возможность поломки.

22 января руководитель Росрыболовства Илья Шестаков завил, что рыба, выловленная в Черном море, не представляет опасности для человека. Загрязнения также не зафиксировали в Россельхознадзоре. 

15 декабря 2024 г. в Керченском проливе при столкновении танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» произошел разлив нефтепродуктов, который привел к экологической катастрофе. В областях, затронутых нефтепродуктами, объявлен режим ЧС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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