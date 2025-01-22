Из танкера «Волгонефть 239» откачали половину мазута
На 14:00 по мск 22 января специалисты Морспасслужбы откачали из кормовой части танкера «Волгонефть 239» более 50% мазута, сообщает Минтранс России в своем Telegram-канале.
С борта танкера работникам службы удалось ликвидировать 727 т мазута, что составляет больше 50% от общей массы, находящейся на судне. Утром 22 января после достижения необходимой для проведения работ температуры из танкера начали производить непрерывную откачку – битумовозы уже выполнили 12 рейсов.
Работы по откачке нефтепродуктов ведутся круглосуточно и должны завершиться до конца января 2025 г.
В сообщении министерство напоминает, что разогрев мазута осуществляется при помощи судового котла. Одновременный нагрев нескольких танкеров будет малоэффективен. Поэтому процедура проводится поочередно. За время, которое тратиться на подогрев, битумовозы проходят проверку, чтобы исключить возможность поломки.
22 января руководитель Росрыболовства Илья Шестаков завил, что рыба, выловленная в Черном море, не представляет опасности для человека. Загрязнения также не зафиксировали в Россельхознадзоре.
15 декабря 2024 г. в Керченском проливе при столкновении танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» произошел разлив нефтепродуктов, который привел к экологической катастрофе. В областях, затронутых нефтепродуктами, объявлен режим ЧС.