Из танкера «Волгонефть 239» откачали половину мазута

С борта танкера работникам службы удалось ликвидировать 727 т мазута, что составляет больше 50% от общей массы, находящейся на судне. Утром 22 января после достижения необходимой для проведения работ температуры из танкера начали производить непрерывную откачку – битумовозы уже выполнили 12 рейсов.