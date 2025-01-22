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Арбитражный суд признал многомиллионный долг Блиновской перед ВТБ

Ведомости

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ВТБ к блогеру Елене Блиновской и включил банк в реестр требований кредиторов. Она должна финансовой организации примерно 269 млн руб., сообщает ТАСС со ссылкой на источник в суде.

После признания Блиновской банкротом в ноябре прошлого года к ней поданы требования от ФНС России в размере 1,2 млрд руб. и от ВТБ на 269 млн руб.

Блиновская обвиняется в неуплате налогов в период с 2019 по 2021 г. на общую сумму свыше 900 млн руб. и отмывании денежных средств. Ее судят по ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение физлица от уплаты налогов), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных преступным путем) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

Блогер была задержана в конце апреля 2023 г. при попытке выехать в Белоруссию. 13 ноября 2024 г. Арбитражный суд столицы признал Блиновскую банкротом, началась процедура реализации ее имущества. ФНС ликвидировала ее статус индивидуального предпринимателя. 16 января фигурантка полностью признала вину по всем инкриминируемым ей статьям.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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