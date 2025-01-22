Арбитражный суд признал многомиллионный долг Блиновской перед ВТБ
После признания Блиновской банкротом в ноябре прошлого года к ней поданы требования от ФНС России в размере 1,2 млрд руб. и от ВТБ на 269 млн руб.
Блиновская обвиняется в неуплате налогов в период с 2019 по 2021 г. на общую сумму свыше 900 млн руб. и отмывании денежных средств. Ее судят по ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение физлица от уплаты налогов), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных преступным путем) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).
Блогер была задержана в конце апреля 2023 г. при попытке выехать в Белоруссию. 13 ноября 2024 г. Арбитражный суд столицы признал Блиновскую банкротом, началась процедура реализации ее имущества. ФНС ликвидировала ее статус индивидуального предпринимателя. 16 января фигурантка полностью признала вину по всем инкриминируемым ей статьям.