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В Австралии статую Джеймса Кука облили красной краской

Ведомости

В Восточном пригороде Сиднея статуя капитана Джеймса Кука была облита красной краской, сообщает The Guardian.

Инцидент произошел в преддверии дня Австралии, который будет отмечаться 27 января. 26 января 1788 г. капитан Артур Филлип установил британский флаг на берегу бухты Сиднея, чтобы основать колонию Новый Южный Уэльс.

Для некоторых жителей страны фигура капитана Кука не так однозначна. В 1770 г. он высадился в Ботаническом заливе Сиднея и объявил восточное побережье Австралийского континента собственностью Великобритании. Так имя капитана стало ассоциироваться с ущербом, нанесенным колонизацией.

Около 8:15 по местному времени (00:15 по мск) полиция города отреагировала на сообщение о том, что статуя Кука была осквернена. Статую лишили руки и носа, а также облили красной краской. Полиция призвала граждан сообщать о «любом подозрительном поведении» вблизи памятников и других значимых достопримечательностей в эти выходные.

Личность преступника остается неизвестной. Полиция Нового Южного Уэльса начала расследование.

Аналогичная ситуация произошла в 2024 г. Тогда преступники повредили нижнюю часть памятника капитану Куку в мельбурнском районе Фицрой Гарденс. В анонимном аккаунте в социальной сети тогда появилось видео, на котором группа людей в масках отпилила статую по лодыжки. Рядом с упавшей фигурой были написаны слова «колония падет». После нападения статуя была восстановлена.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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