В Австралии статую Джеймса Кука облили красной краской

Около 8:15 по местному времени (00:15 по мск) полиция города отреагировала на сообщение о том, что статуя Кука была осквернена. Статую лишили руки и носа, а также облили красной краской. Полиция призвала граждан сообщать о «любом подозрительном поведении» вблизи памятников и других значимых достопримечательностей в эти выходные.