В Австралии статую Джеймса Кука облили красной краской
В Восточном пригороде Сиднея статуя капитана Джеймса Кука была облита красной краской, сообщает The Guardian.
Инцидент произошел в преддверии дня Австралии, который будет отмечаться 27 января. 26 января 1788 г. капитан Артур Филлип установил британский флаг на берегу бухты Сиднея, чтобы основать колонию Новый Южный Уэльс.
Для некоторых жителей страны фигура капитана Кука не так однозначна. В 1770 г. он высадился в Ботаническом заливе Сиднея и объявил восточное побережье Австралийского континента собственностью Великобритании. Так имя капитана стало ассоциироваться с ущербом, нанесенным колонизацией.
Около 8:15 по местному времени (00:15 по мск) полиция города отреагировала на сообщение о том, что статуя Кука была осквернена. Статую лишили руки и носа, а также облили красной краской. Полиция призвала граждан сообщать о «любом подозрительном поведении» вблизи памятников и других значимых достопримечательностей в эти выходные.
Личность преступника остается неизвестной. Полиция Нового Южного Уэльса начала расследование.
Аналогичная ситуация произошла в 2024 г. Тогда преступники повредили нижнюю часть памятника капитану Куку в мельбурнском районе Фицрой Гарденс. В анонимном аккаунте в социальной сети тогда появилось видео, на котором группа людей в масках отпилила статую по лодыжки. Рядом с упавшей фигурой были написаны слова «колония падет». После нападения статуя была восстановлена.