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В Великобритании экоактивисты разрисовали могилу Дарвина

Ведомости

В Вестминстерском аббатстве в Лондоне активисты движения Just Stop Oil написали на надгробии Чарльза Дарвина «1,5 – это смерть», сообщает издание The Independent.

Протестующие заявили, что надпись является их реакцией на новость о том, что мир пережил полный год, в котором глобальные температуры превысили ключевой целевой показатель в 1,5 по Цельсию выше доиндустриального периода.

Одна из активисток объяснила, что могила Дарвина была выбрана для данной акции, потому что «он был бы так же расстроен, как и мы». Протестующие считают, что правительство делает недостаточно для изменения ситуации с климатом в мире. Активисты Just Stop Oil, по словам одной из участниц инцидента, считают, что климатический кризис приведет к тому, что некоторые части мира не смогут поддерживать необходимый уровень жизни, что приведет к социальному коллапсу и вымиранию многих видов.

Протестующие были задержаны. Представитель Вестминстерского аббатства заявил, что принимаются немедленные меры по очистке камня от краски, необратимого ущерба могиле не было нанесено.

Исследование журнала Advances in Atmospheric Sciences подтверждает, что сейчас океан имеет самую высокую температуру, чем когда-либо за время, когда она фиксировались, причем не только на поверхности, но и на глубине. Именно температура океана определяет погодные условия на суше, а в нем хранится 90% избыточного тепла от глобального потепления. Изменение климата, вызванное деятельностью человека, остается основным фактором экстремальных температур воздуха и поверхности моря.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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