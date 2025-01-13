В Великобритании экоактивисты разрисовали могилу Дарвина
В Вестминстерском аббатстве в Лондоне активисты движения Just Stop Oil написали на надгробии Чарльза Дарвина «1,5 – это смерть», сообщает издание The Independent.
Протестующие заявили, что надпись является их реакцией на новость о том, что мир пережил полный год, в котором глобальные температуры превысили ключевой целевой показатель в 1,5 по Цельсию выше доиндустриального периода.
Одна из активисток объяснила, что могила Дарвина была выбрана для данной акции, потому что «он был бы так же расстроен, как и мы». Протестующие считают, что правительство делает недостаточно для изменения ситуации с климатом в мире. Активисты Just Stop Oil, по словам одной из участниц инцидента, считают, что климатический кризис приведет к тому, что некоторые части мира не смогут поддерживать необходимый уровень жизни, что приведет к социальному коллапсу и вымиранию многих видов.
Протестующие были задержаны. Представитель Вестминстерского аббатства заявил, что принимаются немедленные меры по очистке камня от краски, необратимого ущерба могиле не было нанесено.
Исследование журнала Advances in Atmospheric Sciences подтверждает, что сейчас океан имеет самую высокую температуру, чем когда-либо за время, когда она фиксировались, причем не только на поверхности, но и на глубине. Именно температура океана определяет погодные условия на суше, а в нем хранится 90% избыточного тепла от глобального потепления. Изменение климата, вызванное деятельностью человека, остается основным фактором экстремальных температур воздуха и поверхности моря.