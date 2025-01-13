В Великобритании экоактивисты разрисовали могилу Дарвина

Одна из активисток объяснила, что могила Дарвина была выбрана для данной акции, потому что «он был бы так же расстроен, как и мы». Протестующие считают, что правительство делает недостаточно для изменения ситуации с климатом в мире. Активисты Just Stop Oil, по словам одной из участниц инцидента, считают, что климатический кризис приведет к тому, что некоторые части мира не смогут поддерживать необходимый уровень жизни, что приведет к социальному коллапсу и вымиранию многих видов.